Posłanka Joanna Mucha gościnią Porannej rozmowy Gazeta.pl

- Rząd nas przyzwyczaił do tego, że tam się nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny - mówiła polanka Joanna Mucha. w Porannej rozmowie Gazeta.pl komentując błędy dot. szczepień. Rządzący musieli ostatnio tłumaczyć się m.in. z uruchomienia zapisów na bliskie terminy dla 40-latków podczas gdy seniorzy mieli terminy na maj. Kontrowersje wywołały też szczepienia w Rzeszowie.

Za błędy przepraszał rządowy pełnomocnik ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Jednak zdaniem posłanki "mamy do czynienia z pr-owskimi przeprosinami", a którymi "nie idzie za nimi żal". Jej zdaniem szef KPRM powinien podać się do dymisji.



W styczniu tego roku Mucha ogłosiła przejście z PO i KO do ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Jednak nadal - jak powiedziała - "trzyma kciuki" za kolegów z PO. Zapowiedziała, że Polska 2050 za miesiąc będzie pokazywać kolejne elementy swojego programu.