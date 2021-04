Władysław Kosiniak-Kamysz został wolontariuszem w szpitalu w Krakowie. "Wielki szacunek"

Zobacz wideo Kosiniak-Kamysz: Każdy z polityków powinien być w gotowości do pomocy

"Przed chwilą rozmawiałem telefonicznie z Kosiniakiem-Kamyszem. Nie będzie naszego cotygodniowego spotkania, bo pomaga jako wolontariusz w Krakowie na SOR. I będzie tam co najmniej do końca tygodnia. Wielki szacunek! I trzymam kciuki!" - napisał Budka na swoim Twitterze.

Władysław Kosiniak-Kamysz pomaga w krakowskim szpitalu

Jak dowiedział się RMF FM, szef ludowców od kilkunastu dni pomaga w krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla. Kamysz ma być między innymi wolontariuszem na izbie przyjęć, a także zajmować się pacjentami covidowymi. Lider PSL z wykształcenia jest lekarzem. W 2006 roku ukończył studia na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk.

Koronawirus w Polsce. Sytuacja placówek w Małopolsce jest bardzo trudna

Jak pisaliśmy niedawno, sytuacja placówek medycznych w Małopolsce jest obecnie bardzo trudna. Pojawia się tam coraz więcej pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby, dla których brakuje miejsc.

- Sytuacja respiratorowa w Małopolsce należy do najtrudniejszych w kraju. O tym wie także pan minister. Podejmujemy różnego rodzaju działania, aby tę sytuację zmienić, ponieważ znacznie przekroczyliśmy liczbę łóżek respiratorowych, która była dostępna podczas drugiej fali. Dzisiaj sięganie po kolejne łóżka respiratorowe odbywa się z niezwykle wielką rozwagą - powiedział wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas wtorkowej konferencji prasowej. Dodał także, że w ciągu najbliższych dni być może zostanie podjęta decyzja o relokacji pacjentów wymagających podłączenia do urządzeń wspomagających oddychanie do innych województw.

