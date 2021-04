Polska 2050 Szymona Hołowni zarejestrowana. "Na drodze do zmiany Polski na pokolenia"

"Sąd Okręgowy w Warszawie zarejestrował partię polityczną o nazwie 'Polska 2050 Szymona Hołowni'. Do 'serca' i 'głowy' dołączyły 'ręce. Konsekwentnie robimy tę robotę" - napisał Szymon Hołownia na swoim profilu na Twitterze.

Partia Szymona Hołowni zarejestrowana

"Rejestracja partii politycznej to kolejny krok Ruchu Polska 2050 na drodze do zmiany Polski na pokolenia, nie kadencję" - napisało natomiast biuro prasowe Ruchu. - "Naszym celem jest budowa Polski zielonej, solidarnej, demokratycznej i bezpiecznej" - zapewniono w informacji. Przewodniczącym partii został Michał Koboska, pełnomocnik wyborczy Hołowni.

Wcześniej nazwę "Polska 2050" zajęło inne ugrupowanie

Szymon Hołownia napotkał wcześniej na kłopoty w związku z rejestracją ugrupowania. Jak pisaliśmy w lutym, mimo że po pierwszej turze wyborów prezydenckich zarejestrował on stowarzyszenie o nazwie Polska 2050, o rejestrację partii o tej samej nazwie wystąpił do sądu pewien mężczyzna z Kościana. Ugrupowanie, funkcjonujące wcześniej jako Jeden-PL, ubiegło polityka i zmieniło swoją nazwę właśnie na "Polska 2050". Jej prezes tłumaczył wówczas, że zrobił to w ramach "zabezpieczenia marki".

- Kilka miesięcy temu przyszli do nas ludzie, którzy odeszli od Szymona Hołowni, z propozycją, by zarejestrować partię pod tą nazwą. Zmieniliśmy nazwę po to, by oni nie zrobili tego sami, bo byłoby to wymierzone w Hołownię, albo żeby nazwa nie została zajęta przez osoby sympatyzujące z PiS. Zabezpieczyliśmy tę markę dla niego, licząc na współpracę, o czym poinformowaliśmy go e-mailowo - tłumaczył rp.pl Włodzimierz Zyzdorczak.

Michał Kobosko, szef ugrupowania Hołowni, powiedział jednak, że Zyzdorczaka nie znają a partia "nie jest stolikiem w restauracji, który można zarezerwować". Dodał także, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wiele ugrupowań doświadczyło podobnych sytuacji.

