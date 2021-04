Aleksander Kwaśniewski: Dzisiaj radzić Andrzejowi Dudzie, żeby był obecny, to jest rok za późno

Aleksander Kwaśniewski na antenie TVN24 zabrał głos w sprawie postawy prezydenta Andrzeja Dudy wobec panującej od ponad roku pandemii koronawirusa w Polsce. Według Kwaśniewskiego sytuacja, w której znajduje się Polska, potrzebuje wsparcia ze strony głowy państwa. - Nie w tym sensie, żeby prezydent zastępował lekarzy, ekspertów, epidemiologów i tak dalej. Tylko żeby odgrywał rolę człowieka, który organizuje wspólny wysiłek społeczny. Ostrzega nas przed kłopotami, a jednocześnie namawia do tego, co potrzebne - wyjaśnił Kwaśniewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z majówką? "Program szczepień nie zapewni nam jeszcze zabezpieczenia"

Aleksander Kwaśniewski ocenił postawę Andrzeja Dudy podczas pandemii koronawirusa

Aleksander Kwaśniewski powiedział, że jego zadaniem zabieranie przez głowę państwa głosu w sprawie pandemii COVID-19 jest bardzo ważne. Podkreślił, że do roli prezydenta należy nakłanianie obywateli do szczepień oraz walka z fake newsami na ich temat. Dodał również, że Andrzej Duda "jest nieobecny". - Prezydent powinien być obecny, tylko że dzisiaj radzić Andrzejowi Dudzie, żeby był obecny, to jest rok za późno - powiedział Aleksander Kwaśniewski.

Były prezydent zauważył także, że "naród potrzebuje obecności spektakularnej, obecności codziennej, takiego przekonania, że jest ktoś, kto nad tym wszystkim lepiej czy z kłopotami, ale panuje. Prezydent Rzeczypospolitej nie zdecydował się na takie działania". Podkreślił, że nieobecność Dudy to błąd, którego nie da się już naprawić.

Duda pisał o możliwym "lekceważeniu" muzyki Krawczyka przez młodych. Fala komentarzy

Jak Andrzej Duda ocenia walkę z pandemią koronawirusa?

We wtorek Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia przekazał, że Andrzej Duda "dobrze ocenia sposób zwalczania epidemii". Szrot dodał, że Duda razem z rządem podejmował działaniach na rzecz ograniczania zachorowalności oraz w dalszym ciągu będzie się tym zajmować.

Paweł Szrot: Andrzej Duda dobrze ocenia sposób zwalczania epidemii