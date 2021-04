Prof. Maksymowicz o zarzutach wobec dr. Grzesiowskiego: To jest skandal i to skandal do sześcianu

- Ja powiedziałem wtedy: to jest skandal i ja się z tego nie wycofuję. To jest skandal do sześcianu - powiedział prof. Wojciech Maksymowicz, odnosząc się do sprawy doktora Pawła Grzesiowskiego. Ekspertowi NIL do spraw walki z COVID-19 Krzysztof Saczka, pełniący obowiązki szefa GIS, zarzuca oczernianie instytucji państwowych i żąda ukarania lekarza.

3 Fot. Przemysław Skrzydło / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl