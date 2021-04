Policja chce ukarać Warchoła za brak maseczki. Materiały przesłano już do KGP

"Materiały dotyczące czynności wyjaśniających w sprawie [...] zostały przesłane za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie do Biura Prewencji Komendy Głównej Policji z wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej w zakresie uzyskania zezwolenia na ściganie osoby posiadającej immunitet" - poinformował redakcję RMF FM Adam Szeląg z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie.

Rzeszów. Policja chce ukarać Marcina Warchoła za brak noszenia maseczki

Marcin Warchoł jest wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiS oraz kandydatem Solidarnej Polski na prezydenta Rzeszowa. W marcu polityk kilkukrotnie publikował w mediach społecznościowych nagrania wideo czy zdjęcia z różnych momentów kampanii wyborczej, na których nie zawsze miał na twarzy maseczkę, czego wymagają przepisy wprowadzone przez rząd. Polityk pozował do zdjęć bez zasłoniętych ust i nosa także podczas konferencji prasowych.

Zachowanie posła, który jest także wiceministrem w rządzie Mateusza Morawieckiego, skrytykowali m.in. politycy PiS, w tym rzecznik rządu Piotr Müller czy wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

Warchoł tłumaczył później, że zdjęcia, na których nie miał maseczki, zostały zrobione w parkach, a tam osłona twarzy nie jest obowiązkowa. Według ustaleń RMF FM, wniosek policjantów dotyczy jednak zdarzenia z 8 marca. Wówczas polityk pozował do zdjęcia na rzeszowskim rynku, czyli bez wątpienia mamy tu do czynienia z miejscem publicznym.

Wniosek o uchylenie immunitetu Warchołowi przejdzie przez biuro Prokuratora Generalnego

Biuro Prewencji KGP sprawdzi teraz przesłane wniosek pod względem formalnym, a później skieruje go do marszałek Sejmu Elżbiety. Zgodnie z procedurą, biuro będzie musiało to zrobić za pośrednictwem Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry. Ten pełni funkcję ministra sprawiedliwości, a więc jest więc bezpośrednim przełożonym Warchoła.

Na pytania dziennikarzy RMF FM odpowiedział nie sam polityk, a jego sztab wyborczy. "Jeśli Pan poseł prof. Marcin Warchoł nieświadomie naruszył rozporządzenie, oczywiście jest gotów natychmiast opłacić mandat" - podkreślono w oświadczeniu. Sztab Warchoła przekonuje też, że obowiązku zasłaniania ust i nosa nie dopełnili również inni kandydaci na prezydenta Rzeszowa, w tym Ewa Leniart i Konrad Fijołek. "Nie dopuszczamy myśli, iż policja, mając dowody łamania prawa przez Panią Wojewodę Ewę Leniart i radnego Konrada Fijołka, wystosowała wniosek dotyczący wyłącznie Pana posła prof. Marcina Warchoła" - zaznaczono.

We wpisie na Twitterze z 27 marca Warchoł zadeklarował, że ze względu na "ciężką sytuację covdową i obostrzenia", będzie prowadził kampanię wyłącznie w maseczce.

Za brak maseczki policja może ukarać mandatem w wysokości tysiąca złotych. Grożą też za to kary administracyjne nakładane przez sanepid (od 5 do 30 tys. zł).

