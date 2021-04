Kaczyński o Morawieckim: Ma moje poparcie i zaufanie, bo gdyby nie miał, to nie byłby tym, kim jest

W środę w "Gazecie Polskiej" ukaże się wywiad z Jarosławem Kaczyńskim. W sieci wraz zapowiedzią publikacji pojawił się fragment rozmowy. Wicepremier ds. bezpieczeństwa został zapytany o premiera Mateusza Morawieckiego. - Ma moje poparcie i zaufanie, bo gdyby nie miał, to nie byłby tym, kim jest - powiedział polityk. - Na razie moje wsparcie mu to gwarantuje, choć oczywiście może się tak wydarzyć, że mój głos nie będzie miał takiego znaczenia - zaznaczył prezes PiS. Dopytywany, co ma na myśli, wyjaśnił, że "tylko znaną powszechnie prawdę, iż w polityce wszystko może się zdarzyć". - Proszę nie doszukiwać się niczego szczególnego - dodał Jarosław Kaczyński.

Zobacz wideo Cezary Tomczyk w Sejmie: Gdzie jest Jarosław Kaczyński? Co robił wicepremier ds. bezpieczeństwa w ciągu ostatniego miesiąca?

Jarosław Kaczyński: Będą w nas rzucać kamieniami

W niedzielę Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu dla serwisu Albicla.com. Prezes Prawa i Sprawiedliwości został zapytany o sytuację w kolacji rządzącej. Podkreślił, że od tego jest kierownictwo koalicji, aby pewne sprawy łagodzić i szukać rozwiązań. - Jesteśmy nastawieni i mamy do tego podstawy, aby ta kadencja trwała do konstytucyjnego terminu wyborów. Wierzymy, że nam się to uda. Bez względu na wybuchy emocjonalne i ambicjonalne. Nie ma polityki bez trudności - podkreślił Jarosław Kaczyński.

- Nasza droga zawsze będzie drogą pod górę, krętą i trudną, będą w nas rzucać kamieniami, będą nas próbować z tej drogi spychać. Ale od tego jest polityka. (...) My jesteśmy zdeterminowani, by dokończyć kadencję. Widzimy możliwość w tej kadencji doprowadzenia do wielu bardzo poważnych i pozytywnych zmian - stwierdził wicepremier.

Kaczyński o koalicji: Nasza droga zawsze będzie drogą pod górę

Spory w Zjednoczonej Prawicy

W koalicji rządzącej Zjednoczonej Prawicy dochodzi ostatnio do sporów na różnych polach (chodzi np. o stosunki z Unią Europejską czy kwestie zmian podatkowych w "Nowym Ładzie" PiS). Pod koniec marca np. w "Wiadomościach" TVP ukazał się materiał, który uderzał w szefa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa, czyli bliskiego współpracownika premiera Mateusza Morawieckiego.

"W Prawie i Sprawiedliwości nikt nie ma złudzeń: Zbigniew Ziobro i Jacek Kurski wykorzystują trudną sytuację rządu do ataku na jego szefa" - pisał kilka dni temu Łukasz Rogojsz na Gazeta.pl. - Teraz z kolei uderzenie w premiera Morawieckiego w szczycie trzeciej fali pandemii. Skaczą sobie do gardeł, walka o "rząd dusz" na prawicy trwa - mówił Rogojszwi anonimowo prominentny polityk PiS-u.

"Ziobro i Morawiecki skaczą sobie do gardeł, walka o 'rząd dusz' na prawicy trwa"