Dr Grzesiowski zostanie pozbawiany prawa wykonywania zawodu? RPO reaguje. "Bezprecedensowe uderzenie"

- Swoboda wypowiedzi i prawo do krytyki władzy jest nieodzownym elementem funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa - napisał Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar odniósł się w ten sposób do wniosku p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego Krzysztofa Saczki do Izby Lekarskiej o pozbawienie dr. Pawła Grzesiowskiego prawa wykonywania zawodu. Grzesiowskiemu zarzuca się m.in. "wprowadzenie w błąd opinii publicznej".

