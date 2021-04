Marian Banaś w niedawnym wywiadzie dla Business Insider stwierdził, że nie było żadnej "afery Mariana Banasia". - Była jedynie prowokacja służb. Ci, którzy dali na to zlecenie doskonale wiedzą, o czym mówię. Prawdziwe afery są w zupełnie innym miejscu, w kasie CBA, na budowie elektrowni w Ostrołęce, w GetBacku czy SKOK Wołomin i wielu innych kontrolach - powiedział. Banaś dodał, że Izba prowadzi "bardzo ważne kontrole, które rzucają światło na wiele patologii z obszaru budżetu państwa". Patologie w zakresie finansów publicznych, obronności i bezpieczeństwa wewnętrznego i energetycznego mają dotyczyć osób z obecnej, jak i poprzedniej ekipy rządzącej. Dlaczego zdecydował się na poinformowanie o kontrolach właśnie teraz?

Marian Banaś uderza w obóz władzy. "Ta sprawa się zagęszcza i prezes o tym wie"

Według jednego z informatorów "Rzeczpospolitej" Marian Banaś w wywiadzie dla Business Insider "odpalił bombę jądrową" w stronę PiS. Informator uważa, że prezes Najwyższej Izby Kontroli zastosował "obronę sycylijską", czyli popularną w szachach obronę przez atak.

Banaś o kontrolach NIK: Posiadamy dowody świadczące o głębokich patologiach

- Prokuratura i CBA mocno rozpracowują jego syna Jakuba - byłego pracownika banku Pekao SA i tego, który zajmował się wynajmem słynnej kamienicy w Krakowie. Ta sprawa się zagęszcza i prezes o tym wie - powiedział "Rz" informator powiązany ze służbami specjalnymi.

- Nie chcę mówić, że jest to szantaż, ale nazwałbym to "hakowaniem", co prezesowi NIK nie przystoi. Słowa prezesa Mariana Banasia odczytuję jako przekazane przez media przesłanie skierowane do dawnych przyjaciół i sojuszników: "jak mnie ruszycie, to i ja was ruszę" - powiedział Marek Biernacki, poseł PSL i były koordynator ds. służb specjalnych.

Kontrowersje wokół postaci Mariana Banasia

Marian Banaś został powołany na stanowisko prezesa NIK w sierpniu 2019 r. przez Prawo i Sprawiedliwość. Wcześniej sprawował funkcję ministra finansów oraz szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Służby Celnej.

GIS chce pozbawić dr. Pawła Grzesiowskiego prawa wykonywania zawodu

We wrześniu 2019 r. w programie "Czarno na białym" na antenie TVN24 wyemitowano reportaż, w którym przedstawiono Banasia jako właściciela kamienicy w Krakowie, w której prowadzono "hotel na godziny". W materiale zasugerowano również, że prezes NIK może mieć związki ze światem przestępczym. Marian Banaś odpierał zarzuty przedstawione w reportażu i wskazywał, że to "wielka manipulacja". Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi śledztwo ws. niejasności w oświadczeniach majątkowych Banasia.

Politycy PiS początkowo bronili Banasia, ale z czasem zmienił stanowisko i zażądał jego rezygnacji. Banaś odmówił jednak ustąpienia ze stanowiska szefa NIK. Od tego czasu pomiędzy nim i obozem rządzącym trwa konflikt.