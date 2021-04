Szymon Hołownia o zamieszaniu ze szczepieniami: Za takie rzeczy w innych krajach leci nie tylko minister

- Ja też jestem wśród tych obywateli, którzy się dali nabrać, że mają szansę na otrzymanie szczepionki. To, co się stało, to koronny dowód, że rządowi Zjednoczonej Prawicy skończyła się data ważności i dalsze użytkowanie wiąże się z komplikacjami zdrowotnymi - zaczął konferencję prasową Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia: Za takie rzeczy w innych krajach leci nie tylko jeden minister, ale czasem i cały rząd

Lider Polska 2050 odniósł się do czwartkowego zamieszania związanego z rejestracją dla osób w wieku od 40 do 59 lat na szczepienie przeciwko koronawirusowi. Według Hołowni, Michał Dworczyk, który nadzoruje Narodowy Program Szczepień, powinien podać się do dymisji.

- Za takie rzeczy w innych krajach leci nie tylko jeden minister, ale czasem i cały rząd. Po takich rzeczach, jakie dzisiaj miały miejsce w Polsce, czasami rozpisuje się nowe wybory. Ile jeszcze będziemy znosić rządy tych gamoni? Chaos, najpierw grupy, potem podgrupy, potem likwidacja podgrup, ten chaos osiągnął apogeum (...) Dymisja ministra Michała Dworczyka to jednak za mało. Ten rząd powinien podać się do dymisji i przestać kłamać, kiedy my próbujemy walczyć o swoje życie - mówił lider Polski 2050.

Szymon Hołownia przypomniał, że zawieszenie rejestracji na szczepienia dla nowych grup osób wiązało się z blokadą całego systemu. Przez to lekarze nie mogli zweryfikować pacjentów, którzy udali się dziś do punktów na zaplanowane szczepienie, lekarze POZ nie mogli też wystawiać skierowań i e-recept. - Jak długo w pokorze, jak cielęta, mamy znosić tę niekompetencję? Jak długo będziemy dawać sobą pomiatać? Rząd pokazał, jak bardzo nie ma honoru. Wierzę, że to jego ostatnie miesiące - mówił.

Szymon Hołownia zapytany, co on zrobiłby w takiej sytuacji powiedział: - Jeżeli już ludzie się ucieszyli i zaplanowali szczepienie, na które się zarejestrowali, a potem wychodzi minister Dworczyk i mówi, że to odwołuje, to to jest niedopuszczalne. Trzeba zmniejszyć szkody i ich nie pogłębiać. Ci, co się zapisali, powinni mieć ten termin. A później jechać z zapisami tak, jak to powinno być. Nadal uważałbym, że to kompromitacja, ale oni nawet z tego nie potrafią wyciągnąć wniosków. To jest do jasnej cholery rząd Rzeczpospolitej, 38-milionowego kraju. Kto decyduje o naszym życiu i śmierci? To banda gamoni, przy których gang Olsena to profesjonaliści. To porażająca niekompetencja. Polacy powinni to zapamiętać. By nie wybrać do władzy ludzi, którzy tak się zachowują. Oni nie panują nad tym, nie ogarniają tego. Tu nie ma żadnej logiki, nawet teorii spiskowej - dodał lider Polski 2050.

Polityk apelował, by rząd przestał "opowiadać dyrdymały" o tym, jak radzi sobie z epidemią koronawirusa. - Życzę zdrowia i mam nadzieję, że przed majem 2023 roku uda się nas zaszczepić - zakończył konferencję Szymon Hołownia.

