Onet o kulisach materiału w TVP o Pawle Borysie. Jest mowa o "zielonym świetle" z Nowogrodzkiej

"Wiadomości" TVP zaprezentowały we wtorek materiał dotyczący szefa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa. TVP zasugerowała odpowiedzialność Borysa za to, że kierowany przez niego urząd dopuścił do wyłudzenia 200 tys. zł z tarczy antykryzysowej. Jak podaje Onet.pl, taki materiał nie mógłby zostać wyemitowany, gdyby nie wyraźna zgoda ze strony władz Prawa i Sprawiedliwości.

