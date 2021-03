Izabella Sierakowska nie żyje. Wieloletnia posłanka SLD miała 74 lata

Informację o śmierci Izabelli Sierakowskiej przekazał przewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Wiadomość tę potwierdził także w rozmowie z PAP poseł Lewicy Krzysztof Janik. - Niestety to prawda, zmarła dzisiaj nad ranem - powiedział w środę 31 marca.

Izabella Sierakowska nie żyje. Posłanka SLD zmarła w środę nad ranem

Izabella Sierakowska urodziła się 22 września 1946 r. w Górze Śląskiej. Po raz pierwszy posłanką została w czasach PRL, a po 1989 roku zasiadała w ławach sejmowych podczas I, II, III, IV i VI kadencji.

Izabella Sierakowska w 1971 roku skończyła studia na Wydziale Filologii Rosyjskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, a w 1979 roku studia podyplomowe na Uniwersytecie Moskiewskim. Na początku pracowała jako nauczycielka języka rosyjskiego. Później kierowała lubelskim zarządem miejskim Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wstąpiła w 1980 roku. Była delegatką na X Zjazd PZPR. Mandat posłanki sprawowała od 1989 do 2005 toku, najpierw z ramienia PZPR, a później Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Były to X, I, II, III i IV kadencje. Od 1999 działała w SLD, a później zasiadała nawet w zarządzie krajowym tej partii. W 2004 roku wstąpiła do Socjaldemokratycznej Polski.

Posłanka walczyła o prawa kobiet. W 1996 roku była współautorką ustawy liberalizującej przepisy dotyczące aborcji. Izabella Sierakowska otrzymała odznaczenia, takie jak: Srebrny Krzyż Zasługi (w 1986 roku), Złotą Odznakę ZNP oraz Srebrną Odznakę "Zasłużony dla Miasta Lublina".

