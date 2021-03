Jarosław Kaczyński zabrał głos. Życzy "obfitości łask bożych" i "najpiękniejszych duchowych owoców"

"Szanowni Państwo - Czytelnicy 'Gazety Polskiej'! Drodzy Przyjaciele! Proszę przyjąć moje z głębi serca płynące życzenia błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz obfitości Łask Bożych" - napisał na początku życzeń prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

"Niech ten wyjątkowy czas Triduum Paschalnego przyniesie Państwu jak najpiękniejsze duchowe owoce, napełni Państwa szczególną radością i nadzieją oraz obdarzy wewnętrzną i fizyczną mocą, jakże potrzebną do naszych codziennych zmagań z pandemią koronawirusa. Oby minęła ona jak najszybciej i obyśmy jak najrychlej przezwyciężyli jej społeczne i ekonomiczne konsekwencje. Pragnę Państwu życzyć także zadowolenia z obrotu pozostałych spraw w naszej Ojczyźnie" - pisze dalej wicepremier. Życzenia ukazały się w najnowszym, środowym wydaniu "Gazety Polskiej".

We wtorek w Sejmie posłowie opozycji pytali, gdzie jest Jarosław Kaczyński, który pełni funkcję wicepremiera ds. bezpieczeństwa. Według polityków jest to kluczowe stanowisko zwłaszcza w trakcie epidemii koronawirusa.

Zobacz wideo Cezary Tomczyk w Sejmie: Gdzie jest Jarosław Kaczyński? Co robił wicepremier ds. bezpieczeństwa w ciągu ostatniego miesiąca?

- Dzisiaj chcę publicznie zapytać: gdzie jest Jarosław Kaczyński? Co robił wicepremier ds. bezpieczeństwa w ciągu ostatniego miesiąca? Dziwnym trafem od czasu, gdy pojawiła się afera dotycząca pana Daniela Obajtka, pan premier Kaczyński zniknął z pola widzenia, zapadł się pod ziemię. Wicepremier ds. bezpieczeństwa odpowiada za stan bezpieczeństwa państwa, to jemu podlegają wszystkie najważniejsze resorty siłowe. Jaka jest jego rola? Gdzie jest dzisiaj Jarosław Kaczyński? Ja tu widzę pusty fotel (...). Kiedy przychodzi do tego, że tę całą władzę można wykorzystać do walki z koronawirusem, to was nie ma, a państwo sypie się na waszych oczach - mówił z sejmowej mównicy przewodniczący klubu parlamentarnego KO Cezary Tomczyk.

Kaczyński ostatni raz wystąpił publicznie 5 marca w Świnoujściu, podczas uroczystości rozpoczęcia drążenia tunelu. O nieobecności prezesa PiS w mediach mówił także wicerzecznik tego ugrupowania Jarosław Fogiel.

- Jarosław Kaczyński zajmuje się swoimi obowiązkami, spędza po kilkanaście godzin w gmachu przy Al. Ujazdowskich, w KPRM. Pracuje, wykonuje swoje obowiązki. To jakby pytać, czym zajmuje się premier, drugi wicepremier. Wszyscy pracują. Mogę zapewnić, jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, to nierzadko wychodzi ostatni czy jeden z ostatnich z kancelarii premiera - odpowiedział polityk w rozmowie z WP.pl.

