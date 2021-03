Isakowicz-Zaleski zapytał, czy Duda odbierze Głodziowi stopień generalski. Jest komentarz rzecznika PiS

W wywiadzie dla portalu Onet ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski ocenił, że kary nałożone przez Watykan na abp. Sławoja Leszka Głódzia i bp. Edwarda Janiaka są "bardzo łagodne, wręcz symboliczne". Dodał, że były metropolita gdański powinien otrzymać zakaz działalności na terenie całej Polski, udać się na zamieszkanie do klasztoru czy innego miejsca odosobnienia i cały swój bardzo bogaty majątek przekazać na potrzeby Fundacji św. Józefa.

Ks. Isakowicz-Zaleski: Niech Głódź odda cały majątek i zamieszka w klasztorze

Isakowicz-Zaleski przypomniał też, że abp Głódź posiada stopień generała dywizji, a w 1995 r. otrzymał z rąk prezydenta Lecha Wałęsy Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

- Pojawia się też pytanie do najwyższych władz państwowych: co w takiej sytuacji zrobi prezydent Andrzej Duda? Bo przecież arcybiskup jest również generałem dywizji. Oczywiście nominację odbierał z rąk poprzednich prezydentów, jednak honor oficerski wymaga, by tego typu stopnie posiadały osoby o nienagannej przeszłości. A tu mamy wyraźny, bardzo negatywny obraz człowieka, który tuszował pedofilię - podkreślił Isakowicz-Zaleski. Na Twitterze pisał z kolei: "Wreszcie! Choć kary łagodne, bo nie zabraniają aktywności w mediach i innych diecezjach. (...) Przy okazji, czy prezydent Andrzej Duda odbierze stopień generała?".

Fogiel: Z takich medialnych propozycji rzucanych za pośrednictwem mediów się wyłączę

Do słów ks. Isakowicza-Zaleskiego odniósł się w programie Tłit w WP Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, a także poseł tej partii.

- Nie będę suflował panu prezydentowi. Ma grono swoich doradców, nie zamierzam wychodzić przed szereg. Wiem, że ks. Isakowicz-Zaleski jest wielkim orędownikiem oczyszczenia Kościoła, tu się w 100 proc. zgadzamy, ale z takich medialnych propozycji rzucanych za pośrednictwem mediów się wyłączę. To są kompetencje i domena pana prezydenta - stwierdził polityk.

Fogiel powiedział też, że "cieszy się" z decyzji Stolicy Apostolskiej. - Wszelkie nieprawidłowości, zwłaszcza dotyczące sytuacji, których ofiarami padają nieletni, muszą być z całą stanowczością, z wykorzystaniem wszystkich możliwości prawnych - mówię i o prawie kanonicznym, i o prawie powszechnym - rugowane - stwierdził.

Sławoj Leszek Głódź i Edward Janiak ukarani przez Watykan. Muszą opuścić swoje archidiecezje

W poniedziałek Stolica Apostolska ukarał abp. seniora Sławoja Leszka Głódzia i bp. seniora Edwarda Janiaka z diecezji kaliskiej w związku z wynikiem postępowania dotyczącego "sygnalizowanych zaniedbań w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych przez niektórych duchownych wobec osób małoletnich, oraz innych kwestii związanych z zarządzaniem archidiecezją".

Obojgu nakazano zamieszkać poza swoimi diecezjami, a także nałożono na nich zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych na terenie archidiecezji. Hierarchowie mają również wpłacić "odpowiednią sumę" na rzecz Fundacji św. Józefa, z przeznaczeniem na działalność prewencyjną i pomoc ofiarom nadużyć.

We wtorek Polska Agencja Prasowa poinformowała, że do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez bp. Edwarda Janiaka i abp. Sławoja Leszka Głodzia. Miało ono polegać na niezawiadomieniu właściwego organu o przypadkach pedofilii wobec nieletnich. Organy ścigania powiadomiła w tym przypadku Państwowa Komisja ds. Pedofilii.

