Onet: Dyrektor Lasów Państwowych kupił od nadleśnictwa dom warty niemal 190 tys. Zapłacił 9 tys. zł

Onet podaje, że nieruchomość, którą zakupił Andrzej Konieczny, znajduje się w miejscowości Pomorze w województwie podlaskim. Do kupna domu doszło w listopadzie 2019 r., a już w sierpniu 2020 r. Konieczny przepisał nieruchomość na swojego syna. W akcie notarialnym zastrzeżono, że Konieczny i jego żona mają dożywotnią służebność osobistą polegającą na prawie korzystania z budynku. Dyrektor Lasów Państwowych przekazał Onetowi, że przepisał nieruchomość na syna, ponieważ było to "wielkie marzenie" jego dziecka. - Mój syn urodził się w tym domu i czuje z nim silny związek emocjonalny - powiedział.

Dyrektor Lasów Państwowych kupił dom za 5 proc. wartości

Przed zakupem nieruchomości Andrzej Konieczny wynajmował ją od 1999 roku. Nieruchomość ma 110 metrów kwadratowych i jest warta ok. 188,4 tys. zł. Według informacji Onetu Konieczny zapłacił za nią tylko 9 tys. 420 zł. Umowa sprzedaży została zawarta pomiędzy Andrzejem Koniecznym, dyrektorem generalnym Lasów Państwowych, oraz Nadleśnictwem Pomorze.

Konieczny skorzystał z 95-procentowej bonifikaty, pomimo tego, że przysługuje ona leśnikom, którzy pracują w danym nadleśnictwie i korzystają z lokali służbowych. Według Onetu Konieczny był zameldowany w odpowiednim nadleśnictwie, ale nie mieszkał na jego terenie.

Onet podaje, że leśnicy mogą wnioskować o wykup nieruchomości, których wartość nie przekracza 100 tys. zł netto. W listopadzie 2019 r. dyrektor Konieczny podwyższył limit do 150 tys. zł netto. Wartość nieruchomości, którą zakupił, wynosi 101,04 tys. zł netto. Dwa miesiące później, już po dokonaniu zakupu nieruchomości, limit z powrotem obniżono do poziomu 100 tys. zł netto.

"Ta osada leśna mu się po prostu należała"

"Gazeta Wyborcza" dotarła do serii pisemnych skarg, jakie złożył Grzegorz Zubowicz, były leśnik i były polityk PiS-u z Suwalszczyzny. Zubowicz miał skarżyć się na zachowanie Andrzeja Koniecznego innym leśnikom, władzom państwowym, a nawet premierowi Mateuszowi Morawieckiemu i Jarosławowi Kaczyńskiemu. Zubowicz zwraca w nich uwagę na okoliczności, w jakich Konieczny zakupił nieruchomość.

"Zupełnie poza wszelką dyskusją powinien być fakt, że Andrzej Konieczny z racji tego, że wywodzi się z leśnej elity dobrej zmiany, zasłużył sobie na szczególne traktowanie. Parafrazując słowa byłej premier Beaty Szydło - Ta osada leśna mu się po prostu należała" - napisał Zubowicz w skardze.

Andrzej Konieczny rozpoczął pracę w Lasach Państwowych w 1996 r. W latach 2006-08 był dyrektorem ekonomicznym w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, a od 2013 do 2014 r. kierował Nadleśnictwem Białowieża. W 2012 r. wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Od 2015 do 2018 r. pełnił funkcję wiceministra środowiska. Po odwołaniu z funkcji wiceministra został dyrektorem generalnym Lasów Państwowych.

Poseł PSL-u Jacek Protasiewicz poinformował we wtorek, że w związku z informacjami na temat okoliczności zakupu nieruchomości przez dyrektora generalnego Lasów Państwowych, złoży do Najwyższej Izby Kontroli wniosek o przeprowadzenie doraźnej kontroli legalności transakcji. "Jak widać, samym swoim z PiS przysługują nie tylko posady, ale i ogromne bonifikaty. Po przystąpieniu do PiS kariera tego dyrektora nabrała takiego rozpędu, że pozwala działaczom tej partii spełniać marzenia. Sprawa jest bulwersująca i wymaga wyjaśnień. Zwłaszcza to, że po drodze zmieniano prawo na wniosek dyrektora. Należy wyjaśnić i pytać, czy dlatego, aby było możliwe nabycie tej nieruchomości" - przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych Piotr Zgorzelski z PSL-u.