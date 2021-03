Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi o wybór prezesów izb SN

Zobacz wideo Cezary Tomczyk w Sejmie: Gdzie jest Jarosław Kaczyński? Co robił wicepremier ds. bezpieczeństwa w ciągu ostatniego miesiąca?

Sejm przyjął poprawkę Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczącą wydłużenia o dodatkowy rok terminu na składanie skarg nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego. Oznacza to, że termin ten zostanie wydłużony nie o 2 lata, jak przewidywał początkowo projekt, a o 3 lata.

Posłowie odrzucili natomiast poprawkę zakładającą wykreślenie pozostałych zapisów nowelizacji, w tym w sprawie zmian procedury wyboru prezesów izb Sądu Najwyższego. Obecne przepisy wskazują, że wyboru prezesa danej izby SN dokonują orzekający w niej sędziowie. Nowela zakłada, że wyboru prezesa danej izby dokonuje zgromadzenie jej sędziów w obecności 2/3 członków.

Wprowadza mechanizm, zgodnie z którym, gdyby nie udało się wybrać prezesa w pierwszym kroku, to w kolejnej próbie wymagana jest obecność co najmniej połowy członków zgromadzenia izby, a w kolejnej 1/3. W przypadku gdyby nie dokonano tego w trzech krokach, to zgodnie z ustawą, prezydent będzie mógł wskazać sędziego Sądu Najwyższego, któremu tymczasowo powierzy obowiązki prezesa izby.

"Rozmontowywany jest niezgodnie z konstytucją system wymiaru sprawiedliwości"

Senat wcześniej zagłosował za wykreśleniem tych przepisów z nowelizacji. Prezydencka minister Małgorzata Paprocka podkreśliła w czasie debaty w izbie wyższej parlamentu, że zaproponowane przez prezydenta zmiany należy traktować jako "mechanizmy ratunkowe" w przypadku, gdyby nie udało się wybrać prezesa jednej z izb.

Senator PO Aleksander Pociej mówił w Senacie, że "rozmontowywany jest niezgodnie z konstytucją system wymiaru sprawiedliwości". Dodał, że wina prezydenta jest tym większa, ponieważ jako głowa państwa powinien stać na straży konstytucji. - Ciężko, ale mogę zrozumieć to dążenie partii politycznych do zawłaszczania wszystkiego, jednak nie mogę zrozumieć decyzji arbitra, który powinien tych graczy moderować, a który ich nie moderuje, stoi po jednej stronie i pomaga wywracać demokratyczny ład w kraju […]. Nieznośna jest ta nuta, fałszywa nuta rzekomej troski o sprawne działanie wymiaru sprawiedliwości - powiedział Pociej.

- Ustawa wprowadza zmiany fundamentalne, które wiążą się z wyborem prezesów izb Sądu Najwyższego, wprowadzają możliwość wyboru tych prezesów przez mniejszość zgromadzeń danej izby, przewidują powierzenie przez prezydenta wykonywania obowiązków prezesa sędziemu Sądu Najwyższego, nie wiadomo czy z danej izby, nie wiadomo na jaki czas - powiedziała z kolei Gabriela Morawska-Stanecka z Lewicy.

Projekt przedłożonej ustawy został przygotowany przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowela trafi teraz do prezydenta, który może ją podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego.