Co robi Kaczyński? Fogiel: Zajmuje się swoimi obowiązkami. Często ostatni wychodzi z kancelarii premiera

Radosław Fogiel w programie "Tłit" WP.pl został poproszony o komentarz do wypowiedzi Cezarego Tomczyka. Przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej wezwał we wtorek (30 marca) w Sejmie Jarosława Kaczyńskiego do wygłoszenia raportu o stanie państwa. I zastanawiał na trybunie sejmowej, dlaczego od dwóch miesięcy Kaczyński, wicepremier ds. bezpieczeństwa narodowego i prezes PiS, nie wypowiedział się publicznie.

Radosław Fogiel o Jarosławie Kaczyńskim: Nierzadko wychodzi ostatni z kancelarii premiera

- Przy powadze sytuacji, którą dzisiaj mamy, trudno nie być trochę rozbawionym tymi słowami. To już taki rytuał przejścia: jak nie próbujesz zaatakować Jarosława Kaczyńskiego, nie liczysz się jako polityk - stwierdził Radosław Fogiel. Dziennikarz WP.pl dopytywał jednak, czym konkretnie zajmuje się teraz Jarosław Kaczyński.

- Jarosław Kaczyński zajmuje się swoimi obowiązkami, spędza po kilkanaście godzin w gmachu przy Al. Ujazdowskich, w KPRM. Pracuje, wykonuje swoje obowiązki. To jakby pytać, czym zajmuje się premier, drugi wicepremier. Wszyscy pracują. Mogę zapewnić, jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, to nierzadko wychodzi ostatni czy jeden z ostatnich z kancelarii premiera - kontynuował wicerzecznik PiS.

Dziennikarz dopytywał jednak, dlaczego Jarosława Kaczyńskiego nie widać w mediach, skoro odpowiada za sprawy bezpieczeństwa, a to kluczowa kwestia w czasie epidemii koronawirusa. Zauważył też, że premier robi konferencje i wypowiada się publicznie.

Mateusz Morawiecki: Mamy dużą szansę, że będą to ostatnie takie święta

"Od dwóch miesięcy, jak rośnie trzecia fala zachorowań, Jarosława Kaczyńskiego nie ma"

- Obowiązkiem premiera jest komunikowanie się z obywatelami, więc premier jest bardziej widoczny. Nie wiem, czego by oczekiwał szanowny kolega poseł Tomczyk, żeby prezes Kaczyński stał za każdym razem podczas konferencji przy premierze? To byłoby pozbawione celu. W tym czasie prezes Kaczyński może pracować. Trafiają do niego projekty ustaw, rozmaite decyzje z dziedziny, która mu podlega. Praca w rządzie, to nie tylko brylowanie przed kamerami, nie tylko miłe spędzanie czasu. To dużo pracy - bronił nieobecnego wicepremiera ds. bezpieczeństwa Fogiel.

Pytanie dziennikarza odnosiło się do wypowiedzi posła Cezarego Tomczyka. - Chciałbym zadać pytanie, które nurtuje nas wszystkich: gdzie jest dziś Jarosław Kaczyński, który jest wicepremierem ds. bezpieczeństwa, który powinien odpowiadać za to wszystko, co dzieje się w kraju? Od dwóch miesięcy nie wypowiedział się publicznie! Od dwóch miesięcy, jak rośnie trzecia fala zachorowań, Jarosława Kaczyńskiego nie ma - mówił w szef klubu KO w poniedziałek 29 marca. To samo pytanie poseł zadał podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu.

