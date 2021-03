We wtorek odbywa się posiedzenie Sejmu, podczas którego Prawo i Sprawiedliwość przegrało dwa głosowania. Dotyczyły one sprawozdań z komisji senackich w sprawie zmiany ustawy o podatku akcyzowym. W pierwszym głosowaniu za odrzuceniem poprawki Senatu głosowało 225 posłów, a przeciw było 221. "Przeciw" zagłosowało 10 posłów klubu PiS, m.in. Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz, Tadeusz Cymański, Ewa Kozanecka, Paweł Lisiecki i Janusz Krzysztof Kozik, a sześciu posłów było nieobecnych. Z kolei w drugim głosowaniu przeciw było 20 posłów klubu PiS - głównie posłowie Solidarnej Polski i Porozumienia. Za odrzuceniem poprawki Senatu głosowało 210 posłów, a przeciw - 239.

"Ależ bałagan w klubie PiS. Dwa przegrane głosowania (raz m.in. przez Mariusza Błaszczaka i Antoniego Macierewicza, raz przez Porozumienie i część Solidarnej Polski), niemal w każdym wygranym kilkoro posłów głosowało z opozycją" - skomentował głosowania dziennikarz "Polityki" Wojciech Szacki.

"Obroniliśmy kampery! Znów opozycja wygrała w Sejmie kilka głosowań nad ustawą dotyczącą podatku akcyzowego! Z korzyścią dla przedsiębiorców i obroniliśmy kampery przed znaczącym wzrostem opodatkowania!" - napisał na Twitterze Mirosław Suchoń z Nowoczesnej.

Wtorkowe posiedzenie Sejmu

We wtorek Sejm kontynuuje posiedzenie rozpoczęte 16 marca. Porządek obrad przewiduje przeprowadzenie głosowań między innymi nad poprawkami Senatu do ustawy, która zwiększa udział zawodów medycznych w procesie kwalifikowania do szczepień przeciwko COVID-19. Zakłada ona, że poza lekarzami będą mogły to robić również pielęgniarki, położne i farmaceuci.

Posłowie zajmą się też poprawkami wniesionymi do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która zakłada wydłużenie terminu na wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego oraz zmienia procedurę wyboru prezesów izb Sądu Najwyższego.

Sejm zajmie się też poprawkami do ustawy regulującej kwestie poruszania się elektrycznymi hulajnogami oraz do nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku, która wydłuża o trzy miesiące czas trwania spisu.