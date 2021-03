We wtorek odbywa się posiedzenie Sejmu, podczas którego Cezary Tomczyk wywołał Jarosława Kaczyńskiego. - Składam wniosek o przerwę, po to, żeby wicepremier ds. bezpieczeństwa mógł tutaj wygłosić raport o stanie państwa. Dzisiaj chcę publicznie zapytać: gdzie jest Jarosław Kaczyński? Co robił wicepremier ds. bezpieczeństwa w ciągu ostatniego miesiąca? Dziwnym trafem od czasu, gdy pojawiła się afera dotycząca pana Daniela Obajtka, pan premier Kaczyński zniknął z pola widzenia, zapadł się pod ziemię. Wicepremier ds. bezpieczeństwa odpowiada za stan bezpieczeństwa państwa, to jemu podlegają wszystkie najważniejsze resorty siłowe. Jaka jest jego rola? Gdzie jest dzisiaj Jarosław Kaczyński? Ja tu widzę pusty fotel, od miesiąca publicznie nie zabrał głosu - powiedział Cezary Tomczyk, przewodniczący klubu parlamentarnego KO.

Tomczyk do rządzących: Wstyd i do roboty!

- Sytuacja w polskich szpitalach jest absolutnie tragiczna! Z całej Polski płyną dramatyczne sygnały o braku miejsc w szpitalach. Karetki odbijają się od szpitali, wożąc pacjentów po kilkaset kilometrów. Jak wygląda dzisiaj stan państwa? Stan państwa wygląda tak, jak ten fotel: to jest puste miejsce, które powinno być zajęte, a dzisiaj w tym miejscu powinien siedzieć pan premier Morawiecki. Polski Sejm dzisiaj oczekuje pełnej informacji w tej sprawie, dlatego że nie ma dziś ważniejszej sprawy niż kwestia walki z epidemią - podkreślił Cezary Tomczyk i zwrócił się do rządzących. - Wy jesteście dobrzy w szukaniu wrogów, szukacie wrogów w UE, po stronie opozycji, ostatnio po stronie samorządów. Ale wtedy, kiedy przychodzi do tego, że tę całą władzę można wykorzystać, aby walczyć z koronawirusem, to was nie ma, to się zapadacie pod ziemię, a państwo sypie się na naszych oczach. To jest wielki dramat tej sytuacji, że wtedy, kiedy można tę władzę wykorzystać, wtedy, kiedy można walczyć z epidemią w naszym kraju, was po prostu nie ma, bo abdykowaliście, bo zajmujcie się gierkami, zajmujcie się kryciem Obajtka, zajmujecie się walkami o stołki we własnym rządzie. Wstyd i do roboty! - zakończył swoje wystąpienie poseł Koalicji Obywatelskiej.

Wniosek Cezarego Tomczyka o przerwę został odrzucony przez sejmową większość.

Wtorkowe posiedzenie Sejmu

We wtorek o godz. 10:00 zebrał się Sejm, który kontynuuje posiedzenie rozpoczęte 16 marca. Porządek obrad przewiduje przeprowadzenie głosowań między innymi nad poprawkami Senatu do ustawy, która zwiększa udział zawodów medycznych w procesie kwalifikowania do szczepień przeciwko COVID-19. Zakłada ona, że poza lekarzami będą mogły to robić również pielęgniarki, położne i farmaceuci.

Posłowie zajmą się też poprawkami wniesionymi do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która zakłada wydłużenie terminu na wniesienie skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego oraz zmienia procedurę wyboru prezesów izb Sądu Najwyższego.

Sejm zajmie się również poprawkami do ustawy regulującej kwestie poruszania się elektrycznymi hulajnogami oraz do nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku, która wydłuża o trzy miesiące czas trwania spisu. Będzie on trwał pół roku od 1 kwietnia do 30 września tego roku, a nie - jak pierwotnie przewidywano - do 30 czerwca.

Posłowie rozpatrzą też poprawki senatorów do nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Zakłada ona większe wsparcie dla działaczy opozycji antykomunistycznej. Przewiduje między innymi podwyższenie progów dochodowych, od których możliwe jest udzielanie tym osobom pomocy pieniężnej przez szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.