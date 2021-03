- Do tej konferencji prasowej i tego, co zaproponuję zmusiła mnie wypowiedź pana premiera Morawieckiego, który zachwala, co się dzieje w Polsce oraz zrzuca wszystkie winy, za to co jest złego, na opozycję. Powiem szczerze, trochę cholery dostałem. W związku z czym, chcę poruszyć niektóre kwestie i zakończyć je wnioskiem - powiedział na wstępie konferencji prasowej Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu.

Włodzimierz Czarzasty o epidemii koronawirusa: Mamy bałagan, chaos, zmieniane co tydzień strategie

Włodzimierz Czarzasty kontynuował briefing w Sejmie przypominając, że posłowie Lewicy i opozycja od roku zwracali uwagę na to, że epidemia koronawirusa może bardzo nadwyrężyć ochronę zdrowia w Polsce. - Od roku było wiadomo, że zabraknie łóżek, lekarzy i respiratorów. Mamy bałagan, chaos, zmieniane co tydzień strategie - mówił o obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Poseł Lewicy zwrócił uwagę, że zamykana jest gospodarka, ale nie kościoły. Powiedział, że nie chce atakować religii ani wiernych, ale zastanawia się, jaki może być motyw pozostawiania tych miejsc otwartych w trakcie wysokich wzrostów zakażeń. - Widzę jeden motyw: taca i pazerność kleru. Taca i potencjalne wpływy z pogrzebów - stwierdził.

Włodzimierz Czarzasty do Andrzeja Dudy: Przypominam panu, jest pan prezydentem Polski!

Wicemarszałek Sejmu dodał, że za wszystkie niepowodzenia premier Mateusz Morawiecki obwinił na ostatniej konferencji opozycję. Według Czarzastego, premier nie dostrzega problemów we własnej koalicji. - Panie premierze, ma pan wroga u siebie w rządzie! Problem polega na tym, że ten wróg ma pana w tyłku. Pan Ziobro się pana nie słucha. Ta koalicja nie działa. Niech pan nie szuka winnych po stronie opozycji - apelował do premiera.

Na koniec briefingu Włodzimierz Czarzasty zwrócił się też do prezydenta:

Chciałem złożyć propozycję panu Andrzejowi Dudzie. Dość tego! Czy Pan tego bałaganu nie widzi? Nie widzi pan tego, co się dzieje w kraju? Niech pan przestanie być bezradny, bo jest pan bezradny wobec pandemii, rządu i kształtu Planu Odbudowy. Niech się pan obudzi i weźmie do roboty. Wzywam i żądam, jako wicemarszałek Sejmu, do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Może mieć pan to w nosie, ale chcę powiedzieć, że nie rozwiążecie problemów w kraju bez opozycji. Są ważniejsze rzeczy, niż to, czy pan Kaczyński będzie się kłócił z panem Ziobro. RBN to jest ciało, w którym wszyscy ludzie dobrej woli będą walczyć o zdrowie i życie Polaków, pan też. Niech pan przestanie się bać Kaczyńskiego, Ziobry i Morawieckiego. Przypominam panu, jest pan prezydentem Polski!

- zaapelował Czarzasty. Polityk dodał, że skierował już pismo i wniosek o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

