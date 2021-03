KE: Izba Dyscyplinarna narusza prawo UE. Podejmiemy szybkie i zdecydowane działania

Christian Wigand, rzecznik Komisji Europejskiej, był pytany podczas konferencji prasowej o list szefów siedmiu grup politycznych zasiadających w Parlamencie Europejskim do szefowej Komisji Ursuli von der Leyen. Europosłowie podkreślili w nim, że obowiązkiem KE jest podjęcie działań wobec polskiej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Według nich Izba nie jest sądem i naraża polskich sędziów na "na zarzuty karne związane z ich orzecznictwem lub wypełnianiem obowiązków wynikających z unijnego prawa".

Komisja Europejska: Podejmie szybkie i zdecydowane działania

Christian Wigand podkreślił, że według Komisji działanie Izby Dyscyplinarnej narusza prawo Unii Europejskiej. Dodał, że sama perspektywa postępowania przed organem, którego niezależność nie jest zagwarantowana, może wywołać "efekt odstraszający" dla sędziów.

- W związku z tym 27 stycznia KE skierowała do Polski dodatkową, uzasadnioną opinię w sprawie dalszego funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej. Polska miała miesiąc na podjęcie niezbędnych działań w celu przestrzegania prawa UE. Otrzymaliśmy odpowiedź. Można oczekiwać, że Komisja jako strażnik traktatów podejmie szybkie i zdecydowane działania w następnym kroku - powiedział Wigand, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Sprawa może trafić do TSUE

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia KE przeszła do drugiego etapu procedury naruszeniowej dotyczącej Izby Dyscyplinarnej SN. Wątpliwości KE dotyczyły m.in. spraw uchylenia immunitetów sędziów Igora Tulei oraz Beaty Morawiec. W obu przypadkach decyzję podjęła Izba Dyscyplinarna. Komisja podkreśliła, że jeśli odpowiedź Polski na zarzuty nie będzie satysfakcjonująca, to sprawa może trafić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Powstanie Izby Dyscyplinarnej było dla PiS ważnym elementem tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości. Izba ma za zadanie rozstrzygać sprawy z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i prokuratorów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Jej członkowie zostali wybrani przez prezydenta Andrzeja Dudę na wniosek nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W kwietniu 2020 r. TSUE uznał, że Izba nie może być uznawana za sąd w rozumieniu prawa Unii i nakazał zawieszenie jej działalności.