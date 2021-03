Morawiecki skierował wniosek do TK. Chodzi o "wyższość" prawa konstytucyjnego nad unijnym

- Pan premier Mateusz Morawiecki w ostatnim czasie zapowiedział złożenie właściwej skargi, wniosku do Trybunału Konstytucyjnego co do wyższości polskiego prawa konstytucyjnego nad prawem unijnym. Ta skarga została w dniu dzisiejszym złożona do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to realizacja tej zapowiedzi, o której mówiliśmy jakiś czas temu - ogłosił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Sprawa ma związek z marcowym orzeczeniem TSUE. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł na początku miesiąca, że kolejne nowelizacje polskiej ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa mogą naruszać unijne prawo. Chodzi o nowele, które między innymi modyfikują możliwość odwołań od uchwał KRS w sprawie powołań sędziów Sądu Najwyższego.

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego ws. unijnego prawa

Rzecznik rządu zapowiadał wówczas skierowanie przez premiera wniosku do TK w sprawie rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z polską konstytucją. Jak poinformował, odbyła się wtedy dyskusja podczas posiedzenia Rady Ministrów dotycząca "przekroczenia kompetencji przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

"Zgodnie z utrwalonym, wieloletnim orzecznictwem polskiego Trybunału Konstytucyjnego nie ma żadnej wątpliwości co do nadrzędności polskich norm konstytucyjnych nad innymi normami prawnymi. Potwierdzają to liczne rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, w różnych składach orzekających, od początku polskiego członkostwa w Unii Europejskiej"- napisał wtedy w komunikacie Piotr Müller.

"Spory prawne dotyczące suwerenności państw członkowskich w zakresie kompetencji nieprzekazanych na rzecz Unii Europejskiej występowały w wielu krajach Unii Europejskiej. Były one jednak jednoznacznie rozstrzygane i wskazywały na nadrzędność norm konstytucyjnych nad prawem europejskim. Takich jednoznacznych rozstrzygnięć dokonały m.in. właściwe sądy lub trybunały w takich państwach jak Niemcy, Francja, Włochy, Dania, Czechy itd." - dodał.

