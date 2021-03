Rząd przeznaczy 30 mln zł 'dla organizacji patriotycznych'. Rozpoczął się nabór wniosków

Od czterech dni trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla organizacji patriotycznych. Potrwa on do 25 kwietnia włącznie. Środki pozyskane w ramach funduszu mają być przeznaczane na, m.in. koncerty patriotyczne, działanie grup rekonstrukcyjnych, konferencje i odczyty, jak również na finansowanie dużych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz infrastrukturalnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Obóz Narodowo-Radykalny. Kim są radykałowie z ONR?

Nawet 500 tys. złotych dotacji na organizację imprez patriotycznych

- Chcemy wspierać polskich naukowców, którzy będą szerzyli myśl patriotyczną, odszukiwali z przeszłości ślady polskości i na tym budowali naszą wielką przyszłość - mówił w lipcu w Czarnem (woj. pomorskiej) premier Mateusz Morawiecki.

Na stronie Funduszu Patriotycznego można dowiedzieć się, że rząd przewiduje uruchomienie dwóch ścieżek dotacyjnych:

"Priorytet I" to program, w ramach którego będzie można uzyskać "dofinansowanie organizowania projektów kulturalnych, edukacyjnych i naukowych: konferencji, odczytów, koncertów itp. Tu wsparcia będą mogły szukać podmioty działające np. w grupach rekonstrukcyjnych czy w ramach organizacji promujących historię Polski".

"Program II" Funduszu Patriotycznego będzie służyć finansowaniu dużych przedsięwzięć szkoleniowych, inwestycyjnych oraz infrastrukturalnych, które "mają na celu wzmacnianie instytucjonalne/organizacyjne zaplecza obozu patriotycznego".

Pieniądze przekazywane w ramach Funduszu Patriotycznego mają służyć "budowaniu postaw patriotycznych". Głównym celem dofinansowania ma być wspieranie "fundacji i stowarzyszeń o profilu patriotycznym" oraz "polskich naukowców, którzy będą szerzyli myśl patriotyczną".

Jak podaje money.pl, budżet funduszu wynosi łącznie 30 mln złotych. Na organizację imprez czy konferencji można otrzymać do 500 tys. złotych dotacji. Jeszcze większe wsparcie dotyczy inwestycji. Przy wkładzie własnym do 10 proc. kosztów są to dwa mln złotych, a przy wkładzie własnym w wysokości 15 proc. - nawet pięć mln złotych.

Czym jest Fundusz Patriotyczny?

Zapowiadany w lipcu 2020 r. przez premiera Mateusza Morawieckiego Fundusz Patriotyczny został powołany 25 marca 2021 r. Funkcjonuje w ramach Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.

Na stronie funduszu możemy przeczytać, że wspomniany IDMN to państwowa instytucja kultury, która została powołana w lutym 2020 r., a jej zadaniem jest "ochrona polskiego dziedzictwa Chrześcijańskiej Demokracji i ruchu narodowego".

Jednocześnie jako cel działania Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej podaje się: "wspieranie wszelkiego rodzaju podmiotów społeczeństwa obywatelskiego: fundacji, stowarzyszeń i innych środowisk pozarządowych, ale także instytucji samorządowych. Każda zgłoszona inicjatywa będzie starannie analizowana przez szerokie grono doświadczonych ekspertów. Każdy wniosek będzie rozpatrywany przez dwóch niezależnych od siebie rzeczoznawców. W przypadku, gdy ich oceny będą zbyt mocno od siebie odbiegać, wniosek trafi do oceny trzeciego eksperta. Taki mechanizm zagwarantuje, że pieniądze publiczne zostaną rozdysponowane we właściwy, odpowiedzialny i transparentny sposób".