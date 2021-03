Poseł Lewicy chce zamknięcia kościołów. Jako dowód pokazuje zdjęcia. "Dla nich najważniejsza jest taca"

Tomasz Trela podczas konferencji zaprezentował zdjęcia z trzech łódzkich kościołów, wykonane przez niego w niedzielę. - Byliśmy zapewniani kilka dni temu, że wszystko będzie pod pełną kontrolą, że było spotkanie Episkopatu z Ministerstwem Zdrowia, że nie ma potrzeby zamykać kościołów, że nie ma, co się obawiać. Postanowiliśmy dzisiaj to sprawdzić, tak jak sprawdzaliśmy w zeszłym tygodniu, kiedy obostrzenia były jeszcze łagodniejsze. Już wtedy pokazywaliśmy, że nikt nie przestrzega dystansu i zasady jeden wierny na 15 metrów kwadratowych. Dzisiaj miało być zupełnie inaczej - mówił cytowany przez "Rzeczpospolitą" polityk.

REKLAMA

Zwróciła księdzu uwagę, że wierni nie mają maseczek. "Pani jest z policji?"

Tomasz Trela opisuje sytuację w łódzkich kościołach. "Ktoś jest po prostu nieuczciwy"

Trela w dalszej części wypowiedzi opisywał, jakie działania zostały podjęte w celu sprawdzenia sytuacji w kościołach. - Sprawdziliśmy kilka kościołów z trzech różnych dzielnic - Widzew, Śródmieście i Górna. Jeżeli ktoś chce nam wmówić, że tutaj ktokolwiek sprawdzał odległości między wiernymi, albo że jest tutaj 20 metrów kwadratowych na osobę, to jest po prostu nieuczciwy i mówi nieprawdę - mówił.

Opisując jedną z fotografii Trela wyjaśnił, że wewnątrz kościoła z dzielnicy Widzew "nie ma żadnej odległości między wiernymi". - Tu młode osoby siedzą obok siebie, odległość jest 20-30-centymetrowa. Żaden ksiądz nie pofatygował się, żeby podczas mszy zwrócić się z apelem i rozsadzić te osoby, sprawdzić przede wszystkim, czy jest zachowana odległość - dodał.

Zobacz wideo Hołownia: Jestem zwolennikiem, żeby państwo z największą surowością i rzetelnością rozliczyło Kościół Katolicki

"Żądamy od pana premiera jednoznacznej decyzji"

Polityk Lewicy zwrócił uwagę, kto odpowiada za dopuszczanie do takich sytuacji. - To czarno na białym pokazuje, że brak jednoznacznej decyzji, brak determinacji ze strony rządu, nie rozwiąże tego problemu. Po raz kolejny hierarchowie kościelni pokazują, że mają obywatelską odpowiedzialność głęboko w poważaniu. Widzimy po raz kolejny, że dla Kościoła najważniejsza jest taca, a nie zdrowie i życie wiernych - powiedział.

Gdańska kuria nie ujawniła powodów wydalenia księdza ze stanu duchownego

Trela zaapelował również do rządu o wyraźne działania. - Z tego miejsca dzisiaj nie apelujemy, tylko żądamy od pana premiera Mateusza Morawieckiego jednoznacznej decyzji, na bazie tego, co dzisiaj dzieje się w całej Polsce - żeby kościoły, na ten najtrudniejszy moment, na najtrudniejszy czas rozpędzonej trzeciej fali, zostały zamknięte. Takie samo żądanie kierujemy do polskiego Episkopatu - żeby poszedł po rozum do głowy, żeby nie opowiadał herezji, że będzie pilnował, sprawdzał i że w kościele nie ma koronawirusa. Bo to, co dzisiaj ma miejsce, przypomina mi przyjazd naszych rodaków z Wielkiej Brytanii na święta Bożego Narodzenia. Efekt tego, co ma miejsce w czasie dzisiejszych nabożeństw, będzie za kilka tygodni - mówił.