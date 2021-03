Rzecznik KE, Christian Wigand przekazał korespondentce RMF FM w Brukseli, Katarzynie Szymańskiej-Borginion oświadczenie, z którego wynika, że Komisja Europejska podejmie "szybkie i zdecydowane działania" w sprawie polskiego sędziego, Igora Tuleyi.

RMF FM: Skarga jest już gotowa, pozostaje polityczny moment skierowania jej do TSUE

Według nieoficjalnych ustaleń korespondentki RMF FM skarga KE jest już gotowa. - Nie jest wykluczone, że decyzja o pozwie zapadnie jeszcze przed świętami. W każdym razie sprawa skargi jest już na ostatniej prostej - usłyszała nieoficjalnie dziennikarka RMF FM.

Do ustalenia pozostaje jedynie kwestia, kiedy nastąpi polityczny moment przekazania skargi do TSUE. Może się to wydarzyć w nadchodzącym tygodniu lub dopiero po świętach. Przez najbliższe dwa tygodnie kolegium komisarzy podejmuje decyzje o skierowaniu spraw do trybunału.

List otwarty parlamentarzystów do prezydentki Komsji Europejskiej Ursuli von der Leyen

W czwartek (25 marca), liderzy największych ugrupowań w Parlamencie Europejskim napisali list do szefowej KE, Ursuli von der Leyen z żądaniem podjęcia szybkich i zdecydowanych działań w sprawie polskiego sędzi Igora Tuleyi. Celem listu było wywarcie dodatkowej presji na szefową Komisji Europejskiej. Pod listem podpisali się m.in. EPL Manfred Weber, liderka socjalistów Iratxe Garcia Perez, przewodniczący frakcji Odnowić Europę Dacian Ciolos, liderzy zielonych Philippe Lamberts i Ska Keller oraz liderzy Lewicy Manon Aubry i Martin Schirdewan.

W liście można przeczytać:

Polscy niezawiśli i bezstronni sędziowie, będąc jednocześnie sędziami UE, są pozbawiani immunitetu i podlegają zarzutom karnym z tytułu ich orzecznictwa lub wypełniania obowiązków wynikających z prawa UE.

Dodatkowo parlamentarzyści piszą wprost o sprawie Igora Tuleyi z Sądu Okręgowego w Warszawie. - Orzekał on w głośnej sprawie sądowej, która dotyczyła łamania zasad legislacji podczas obrad parlamentu. Była to sprawa niewygodna dla partii rządzącej, której nie spodobał się wyrok sędziego Tuleyi, ujawniający poważne nieprawidłowości - podają.

- W związku z tym rozpoczęły się represje wobec sędziego. Teraz został on pozbawiony immunitetu przez nielegalnie działającą Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, a prokurator chce mu postawić zarzuty karne - w tym do trzech lat pozbawienia wolności. Prokuratura Krajowa domaga się doprowadzenia sędziego Igora Tuleyi siłą na przesłuchanie. Decyzja zostanie ogłoszona przez Izbę Dyscyplinarną na rozprawie 21 kwietnia 2021 roku - możemy przeczytać na temat sprawy Igora Tuleyi w liście wystosowanym przez parlamentarzystów do szefowej Komisji Europejskiej.

- Pani Prezydent, w obliczu tak oczywistego zaprzeczenia przez polskie władze orzeczeniom TSUE, oczekujemy szybkiej i zdecydowanej reakcji Komisji Europejskiej - dodają pod koniec parlamentarzyści.

Komisja Europejska potwierdza, że dostała list od liderów największych grup w PE w sprawie Tuleyi

Podczas rozmowy z dziennikarką RMF FM, Christian Wigand zapewnił, że do Komisji Europejskiej wpłynął list od przedstawicieli. - Komisja uważa, iż Polska narusza prawo UE, pozwalając Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego na podejmowanie decyzji, które mają bezpośredni wpływ na sędziów i sposób, w jaki pełnią swoją funkcję. Kwestie te obejmują m.in. sprawy o uchylenie immunitetu sędziów w celu wszczęcia przeciwko nim postępowania karnego - dodaje rzecznik KE.

"Stara śpiewka, że KE nie ma kompetencji do zajmowania się wymiarem sprawiedliwości"

W grudniu po raz pierwszy Komisja Europejska wszczęła procedurę przeciwnaruszeniową wobec Polski. Miało to związek z "brakiem niezależności sądownictwa", a wątpliwości dotyczyły uchylenia immunitetów sędziów, w tym Igora Tuleyi czy Beaty Morawiec. Komisja Europejska 27 stycznia br. przeszła w tej sprawie do ostatniego etapu procedury.

Polski rząd miał miesiąc na odpowiedź w sprawie unijnych procedur o naruszenie unijnego prawa w naszym kraju. Z informacji RMF FM wynika, że taka odpowiedź wpłynęła, jednak jest ona dla komisji niezadowalająca.

Co znajduje się w odpowiedzi polskiego rządu? - Stara śpiewka, że KE nie ma kompetencji do zajmowania się wymiarem sprawiedliwości. Należy się spodziewać, że Komisja Europejska, jako strażniczka Traktatów UE, podejmie szybkie i zdecydowane działania - przekazuje Wigand.

W opinii polskich władz sprawy dotyczące uchylenia immunitetów sędziowskich nie są traktowane jako postępowania dyscyplinarne. Według rządu nie powinny być objęte nakazem TSUE dot. zamrożenia działania Izby Dyscyplinarnej. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, polskie władze mogą spodziewać się pozwu do TSUE jeszcze przed świętami lub zaraz po nich.

Halicki o inicjatywie PE: "Nie mamy już żadnego zaufania do rządu polskiego"

Andrzej Halicki, szef delegacji PO-PSL w Europejskiej Partii Ludowej podczas rozmowy z RMF FM przyznał, że w jego opinii szybka reakcja rzecznika Komisji Europejskiej na list parlamentarzystów to znak, że KE dostrzega determinację parlamentu i czuje, że warto szybko oraz stanowczo zareagować w sprawie sędziego Tuleyi.

- Informacja o tym, że pozew może nastąpić jeszcze przed świętami, to sygnał ze strony KE: Nie mamy już żadnego zaufania do rządu polskiego i przedłużania tej arogancji oraz ignorowania orzeczenia TSUE o zamrożeniu działania Izby Dyscyplinarnej - dodał w rozmowie Halicki.

Europarlamentarzysta spodziewa się, że KE sporządzi wniosek do TSUE o tryb przyspieszony w rozpatrzeniu procedury. Halicki przypomniał także, że sędziemu Tuleyi grozi doprowadzenie siłą do prokuratury - datę stawiennictwa ustalono na 21 kwietnia. - Tu już nie ma czasu, teraz trzeba działać - mówi Halicki.