Zgorzelski wypunktował Ziemca po pytaniu o Sok z Buraka. "Rząd nie radzi sobie z pandemią, a wy wrzucacie pierdoły"

- Można powiedzieć, że hejt, szczególnie w internecie był, jest i pewnie będzie, być może jeszcze większy, niż to widzimy dzisiaj. Ale z drugiej strony - nie wiem, czy pan się zgodzi - jeśli stoją za tym gdzieś tam z tylnego fotela, politycy, to nie jest to dobre. Powtarzam: jeśli - tak rozmowę z Piotrem Zgorzelskim zaczął Krzysztof Ziemiec, gospodarz "Woronicza 17" TVP.

REKLAMA

Zobacz wideo Bałtyk potrzebuje pomocy. Co możemy zrobić?

Wicemarszałek Sejmu nie odniósł się jednak do doniesień, które komentowali inni politycy w programie . Zamiast tego wygłosił krótki monolog dotyczący doboru tematów w programie. - Ja się nie zgadzam się, żeby dzisiaj, w Niedzielę Palmową, kiedy powinniśmy mieć pewną refleksję, pan, i to jest moje rozczarowanie, rozpoczynał swój program od rzeczy, która jest kompletnie marginalna w skali tego, co się w naszym kraju dzieje. Kiedy w 2020 roku umiera 78 tysięcy rodaków więcej niż w 2019, gdzie od stycznia do marca umiera 18 tys. więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim... - mówił poseł PSL.

Piotr Zgorzelski do Ziemca: Nie będę się odnosił do pierdół

- Ja zaraz o tym będę rozmawiał - odpowiedział na te uwagi Ziemiec.

Zgorzelski kontynuował. - Kiedy rząd pokłóconej prawicy nie radzi sobie z pandemia, wy wrzucacie w poważnym programie jakieś pierdoły? Ja oczekuje poważnych tematów, dyskusji o poważnych sprawach, a nie o jakimś tam Soku z Buraka. Dzisiaj ludzie mają słuchać o jakimś Soku z Buraka? Proszę o poważne tematy, nie będę się odnosił do pierdół - mówił.

Ziemiec następnie tłumaczył: - Jeśli dana stacja ma jakiegoś newsa, to tego newsa ujawnia i w jakiś sposób później go ciągnie, jak to się mówi.

- Newsa? To lepiej dajcie newsy, jak rząd wreszcie zacznie sobie radzić z pandemią, a nie jakieś głupoty robicie - odparł Zgorzelski.

Tvp.info publikuje rozmowy Giertycha z administratorem Soku z Buraka

W sobotę portal tvp.info opublikował zapisy rozmów między Romanem Giertychem a związanym z Platformą Obywatelską Mariuszem Kozakiem-Zagozdą, administratorem strony Sok z Buraka na Facebooku. Według portalu tvp.info kontakty między Romanem Giertychem a Mariuszem Kozakiem-Zagozdą trwały od kilku lat. "To właśnie Roman Giertych, za pomocą Soku z Buraka kreował polityczny przekaz skierowany przeciwko najważniejszym przedstawicielom polskiego państwa, politykom Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy" - pisze portal. Po publikacji w tvp.info "Wiadomości" TVP podały, że z Kozak-Zagozda współpracował z kilkoma politykami Platformy Obywatelskiej.