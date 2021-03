Szymon Hołownia: Im więcej będzie wystąpień arcybiskupa Jędraszewskiego, tym Kościół będzie słabszy

Szymon Hołownia udzielił wywiadu w "Magazynie Kontakt", w którym skomentował sytuację Kościoła w Polsce. - Nam nie chodzi o walkę z Kościołem, tylko o upodmiotawianie ludzi. Chcemy rozwiązywać problemy, a nie grzęznąć w rytualnych dyskusjach - zapewnił polityk Polski 2050.

Szymon Hołownia: Gdzie jest wasz pomysł na XXI wiek? Biskupi stracili 20 lat

- Jeszcze jako publicysta [Hołownia publikował teksty m.in. w "Tygodniku Powszechnym", pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego tygodnika "Ozon", współpracował ze stacją Religia.tv. - red.] wraz z innymi pytałem Episkopat od 20 lat: "Gdzie jest wasz pomysł na XXI wiek?". Biskupi stracili 20 lat i teraz trudno się dziwić, że ludzie chcą z tego pociągu wysiadać, szukając innych form przeżywania swojej religijności czy duchowości - ocenił Hołownia.

Polityk uważa, że "ten kryzys - państwa i Kościoła - to naprawdę dobry moment, by na nowo różne rzeczy ustalić". - Potraktować go jako szansę. Ale do tego trzeba, by po drugiej stronie byli partnerzy, którzy rozumieliby tę potrzebę, a nie naiwnie śnili, że jeszcze uda im się coś wycisnąć z gasnącej potęgi PiS-u, a jak przyjdzie nowa władza, to przez rok będą jechać na tym, że przyszli źli liberałowie, antyklerykałowie, którzy niszczą święte dziedzictwo oraz promują gendery - wyjaśnił Szymon Hołownia, były kandydat na prezydenta, który systematycznie zdobywa coraz większą popularność i poparcie. Notowania ugrupowania Polska 2050, którego jest liderem, stale rosną.

Hołownia: "Im więcej będzie wystąpień arcybiskupa Jędraszewskiego, tym Kościół będzie słabszy"

Szymon Hołownia zauważył, że epidemia koronawirusa zdziesiątkowała starsze pokolenie księży.

- Instytucja Kościoła się depopuluje. Są diecezje, w których łączy się parafie, bo nie ma proboszczów. Im więcej będzie wystąpień arcybiskupa Jędraszewskiego, arcybiskupa Dzięgi czy innych klasyków ostatnich miesięcy i lat, tym Kościół będzie słabszy, i mniej ludzi będzie się przejmowało tym, co głosi - powiedział. I dodał, "to erozja, która już się zaczęła, a której skutki będziemy obserwowali za pięć czy dziesięć lat. A kiedy Kościół będzie próbował starego numeru, czyli ogłaszania, że jest atakowany i szykanowany, to ludzie będą się uśmiechać z politowaniem. I mówię o tym wszystkim bez radości, bo to mój Kościół".

Zdaniem Szymona Hołowni Kościół w Polsce nie jest zdolny do dokonania wewnętrznej przemiany. "I państwo, i Kościół opierają się na wspólnocie, na niewystarczalności samowystarczalności. Nie możesz być sam w Kościele i nie możesz sam stanowić państwa - choć Jarosław Kaczyński pewnie jest innego zdania" - powiedział polityk Polski 2050.

Szymon Hołownia cieszy się najwyższym zaufaniem wśród polityków

W marcu Szymon Hołownia, lider Polska 2050 po raz kolejny uzyskał pierwsze miejsce w rankingu zaufania: ufa mu 48 proc. respondentów, a przeciwne odczucia względem polityka miało 23 proc. badanych. Wyprzedził tym samym prezydenta Andrzeja Dudę (ufa mu 45 proc. badanych) oraz premiera Mateusza Morawieckiego (42 proc.).