Poseł Sachajko od Kukiza chwali negocjacje z PiS: Są dobre. Codziennie się kontaktujemy

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, rozmowy między PiS a Kukiz'15 toczą się kilku poziomach. W sferze polityki negocjują ze sobą szef klubu PiS Ryszard Terlecki i Stanisław Tyszka. Z kolei o pracach legislacyjnych rozmawiają szef Stałego Komitetu Rady Ministrów Łukasz Schreiber i Jarosław Sachajko. O ewentualnej współpracy rozmawiają też liderzy - Paweł Kukiz i Jarosław Kaczyński.

Sachajko o rozmowach z PiS: Codziennie się kontaktujemy

W rozmowie z PAP poseł Sachajko przyznał, że "rozmowy są dobre". - Rozmowy trwają, codziennie się kontaktujemy w konkretnych problemach. Teraz czekamy na ich poprawki do naszych ustaw - powiedział. Chodzi tu m.in. o projekt ustawy antykorupcyjnej czy ws. konopi siewnych i medycznych. - Uzgodnienie projektu, żeby on przeszedł przez Sejm, to jest duża praca i dotyczy wielu ministerstw - podkreślił. - Jak dostaniemy konkretny, poprawiony projekt to zrobimy spotkanie i z prawnikami, i politykami, aby nie było niespodzianek - dodał.

Poseł podkreślił, że negocjacje między ugrupowaniami dotyczą współpracy programowej i wspierania projektów ustaw, a nie wstąpienia do klubu. Podobne rozmowy toczą się z przedstawicielami Porozumienia Jarosława Gowina.

