Szłapka czeka od prawie roku na pismo od Morawieckiego. Składa zawiadomienie do prokuratury

W kwietniu ub.r. przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka w interpelacji do premiera Mateusza Morawieckiego pytał m.in. o to, co musiałoby się stać, by została podjęta decyzja o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, jakimi rezerwami budżetowymi przeznaczonymi na walkę z koronawirusem dysponuje Polska i jaka część tych pieniędzy jest przeznaczona na pokrycie szkód dla przedsiębiorców.

REKLAMA

Adam Szłapka składa zawiadomienie do prokuratury

Szłapka do tej pory nie otrzymał odpowiedzi, choć zgodnie z Konstytucją RP powinna być udzielona w ciągu 21 dni od jej otrzymania. Dlatego poseł złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście. Zarzuca premierowi niedopełnienie obowiązków, za co, zgodnie z kodeksem karnym, grozi do trzech lat więzienia.

Zobacz wideo Pawłowska z Lewicy do Porozumienia. Zandberg: Gowin to dokładne przeciwieństwo poglądów lewicy

"Art. 115 ust. 1 i 2 Konstytucji RP przewiduje obowiązek odpowiadania przez Prezesa Rady Ministrów oraz pozostałych członków rządu na złożone interpelacje. Odpowiedź ma nastąpić w ciągu 21 dni od momentu otrzymania danego pisma. Interpelacja jest jednym z podstawowych narzędzi polityczno-społecznej kontroli funkcjonowania władzy wykonawczej. Płynność odpowiedzi ma umożliwić poznanie kluczowych dla społeczeństwa zagadnień" - czytamy w uzasadnieniu zawiadomienia do prokuratury.

"Mateusz Morawiecki musi być przykładem najwyższych standardów moralno-etycznych"

"Mateusz Morawiecki, działając jako funkcjonariusz publiczny musi być przykładem najwyższych standardów moralno-etycznych, a także przestrzegania przepisów prawa. Nie są znane przyczyny tak rażącej bezczynności" - dodał Szłapka.

Morawiecki: Każda podana dawka szczepionki zbliża nas do zniesienia obostrzeń

Jak wynika z danych udostępnionych przez Kancelarię Sejmu, Adam Szłapka nie jest jedynym posłem, który czeka od kilkuset dni na odpowiedź rządu. Rekordzistką jest posłanka PO Izabela Leszczyna, która już od ponad roku czeka na odpowiedź Ministerstwa Zdrowia ws. wydatków na usługi z zakresu PR. Termin minął 430 dni temu.

Aleksander Miszalski z PO oczekuje z kolei na informację od ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ws. obsadzania stanowisk sędziowskich (odpowiedź powinna wpłynąć 416 dni temu). Marek Rutka z Wiosny wraz z grupą posłów nie otrzymał odpowiedzi od ministra kultury Piotra Glińskiego dotyczącej przedsięwzięć upamiętniających Ojców Niepodległości (termin upłynął 390 dni temu).

Morawiecki twierdzi, że w Polsce zaszczepiono 5 mln osób. To nieprawda