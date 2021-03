Najnowszy sondaż: PiS "stabilne", ale może zostać wypchnięte do opozycji. Dobry wynik Lewicy

Największe poparcie w najnowszym sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie Onetu uzyskało Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 32,9 proc. respondentów - to wynik o 1,8 punktu procentowego lepszy niż w poprzednim badaniu. - PiS jest stabilny, ale to nie jest stabilizacja, która z punktu widzenia władzy jest satysfakcjonująca. Poziom 32 proc. powoduje, że w wyborach w 2023 r. ten sam wynik wypycha PiS do opozycji - ocenił Marcin Duma, szef IBRiS.

