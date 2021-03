Szymon Hołownia przedstawił w piątek (26 marca) w swoich mediach społecznościowych nowe billboardy Polski 2050. Banery na razie zawisły w Rzeszowie, Radomiu i Ustrzykach. W kolejnych miejscach, między innymi w Ostrołęce, mają pojawić się już niebawem.

REKLAMA

"W ubiegłą sobotę apelowałem do Jarosława Kaczyńskiego, żeby przeprosił Polaków za Daniela Obajtka i psucie państwa. Nie przeprosił i pewnie nie zamierza. Ich arogancja nie ma granic, ale przecież granice ma cierpliwość obywateli. Jeśli władza zawodzi, to trzeba ją zmienić" - napisał Hołownia na swoim Facebooku, nawiązując do wideo, które Polska 2050 opublikowała w swoich mediach społecznościowych 20 marca.

Zobacz wideo Polska 2050 poprze Fundusz Odbudowy. Hołownia wyjaśnia

Hołownia do Kaczyńskiego: Ludzie niekompetentni, pazerni i bezczelni nie mogą proponować "Nowych Ładów"

- Panie Jarosławie Kaczyński, niech pan przeprosi za Daniela Obajtka. Niech pan przeprosi za psucie Polski i zniszczenia, jakich dopuścił się pan i pana podopieczni, a potem, jak to mówiły doprowadzone również przez pana do rozpaczy Polki, proszę się żwawo oddalić - apelował w nagraniu lider Polski 2050.

- A wie pan dlaczego? Bo jeśli przyjdzie wam do głowy opowiadać nam o planach decydujących o przyszłości nas, naszych dzieci, nie będziemy słuchać, co wymyśliliście, lecz zadamy pytanie, kto się tym zajmie. Czy może będą to ci sami anonimowi profesjonaliści, którzy zmarnowali półtora miliarda złotych na Ostrołękę? A może ten znany z nazwiska mistrz, który wyrzucił 70 milionów naszych pieniędzy w błoto i nic mu się nie stało? - pytał. - Ludzie niekompetentni, pazerni, niesłowni i do tego bezczelni nie mogą proponować "Nowych Ładów". Może "szwindelek"? Może "nieład"? Może "bezwład"? Albo "układ". Ale nie "ład" - ironizował lider Polski 2050.

Sondaż: Hołownia liderem rankingu. Kaczyński z najmniejszym zaufaniem

Fogiel o Hołowni: Ktoś wie, czemu on tego laptopa tak ściska?

Apel ten postanowił skomentować na swoim Twitterze rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. "'Pan Kaczyński' był na scenie politycznej długo przed Szymonem Hołownią i będzie długo po nim. W telewizji można się nauczyć groźnych min i gestykulowania, ale polityka to coś więcej" - napisał. "Na marginesie - ktoś wie, czemu on tego laptopa tak kurczowo ściska?" - dodał polityk PiS.

"Nowy Ład" to nie wszystko. Po pandemii PiS może skończyć jak Churchill