Karczewski o powrocie dzieci do szkół: To nie było dobre rozwiązanie. "Trzeba się wycofywać z błędnych decyzji"

Stanisław Karczewski przyznał, że decyzja o powrocie uczniów do szkół była błędem. - Trzeba mówić, trzeba je wytykać, trzeba się wycofywać z błędnych decyzji - stwierdził. Polityk odniósł się także do kwestii otwartych kościołów. - Jestem osobą wierzącą i nie chodzę do kościoła w tej chwili. (...) Musimy być odpowiedzialni. I wierni, i księża - powiedział.

3 Fot. Franciszek Mazur / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl