Jarosław Gowin o pobycie w szpitalu: Codziennie jestem świadkiem ludzkich dramatów

W rozmowie z TVN24Jarosław Gowin opowiedział, jak w jego przypadku wyglądało zakażenie koronawirusem. - Po prawie dwóch tygodniach pobytu w szpitalu czuję się zdecydowanie lepiej. Mam nadzieję, że już wkrótce będę mógł opuścić szpital - powiedział minister.

Jarosław Gowin: Dzięki błyskawicznej interwencji lekarskiej uniknąłem dużo poważniejszych perturbacji

Wyraził także nadzieję, że do domu uda mu się wrócić jeszcze w tym tygodniu. - Jestem ogromnie wdzięczny całemu personelowi medycznemu, jestem pod wielkim wrażeniem poświęcenia i profesjonalizmu, myślę, że też już pora, żeby moje łóżko zaczęło służyć innemu choremu, wiemy, jak trudna jest sytuacja - podkreślił.

- Pojawiły się objawy, które sprawiły, że po konsultacji z lekarzem zostałem tu skierowany. Jak się okazało, ta decyzja była trafna. Prawdopodobnie tylko dzięki błyskawicznej interwencji lekarskiej uniknąłem dużo poważniejszych perturbacji - powiedział. - Tutaj w szpitalu jestem każdego dnia świadkiem ludzkich dramatów - dodał.

Minister zaapelował do ludzi o ograniczenie kontaktów międzyludzkich do minimum oraz przestrzegania reżimu sanitarnego, ponieważ COVID-19 to "bardzo podstępna choroba" na którą "nie ma mocnych". Zauważył także, że obostrzenia wprowadzane przez polski rząd są lżejsze od tych w wielu innych europejskich krajach.

Jarosław Gowin o koronawirusie: I mnie w końcu dopadło

W niedzielę 14 marca Jarosław Gowin poinformował za pośrednictwem swojego Twittera, że zachorował na koronawirusa. "I mnie w końcu dopadło... Cieszę się, że dopiero teraz i że przez minione 5 miesięcy mogłem budować pomoc dla polskich przedsiębiorców i pracowników. Wielkie podziękowania dla lekarzy! Dbajcie o siebie i swoich Bliskich. Kto może, niech się szczepi! Wkrótce pokonamy to świństwo!" - pisał wówczas. Niedługo później okazało się jednak, że wiceminister trafił do szpitala. Jak pisaliśmy, jeszcze niecały tydzień wcześniej Gowin miał robiony test na COVID-19 w związku z wizytą we Francji, wynik był jednak negatywny.

