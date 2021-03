W czwartek odbyła się konferencja rządu na temat nowych obostrzeń. Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu odniósł się między innymi do opozycji czy dziennikarzy. Premier mówił, że "niektórzy politycy" i "niektóre media" atakują działania rządu w walce z epidemią koronawirusa, do której powinniśmy stawać solidarnie. - Dość z politycznymi przepychankami. Apeluję do opozycji: jeżeli nie potraficie działać solidarnie z rządem, przynajmniej nie zaostrzajcie sytuacji - mówił.

Donald Tusk skomentował wystąpienie Mateusza Morawieckiego

To między innymi do tej wypowiedzi odniósł się Donald Tusk. "Rozmawiałem dziś z premierami Chorwacji, Austrii, Litwy, Łotwy, Bułgarii i Słowenii oraz przewodniczącą Komisji o wspólnej walce z wirusem. Nikt nie zaatakował opozycji, lekarzy czy dziennikarzy. Dziwni jacyś" - napisał na Twitterze były premier.

- Szczucie na opozycję to sztuka, którą pan premier posiadł wiele lat temu. Myśleliśmy, że mamy sytuację, w której premier zmieni podejście. Nie ma chęci dialogu z opozycją, ze środowiskami społecznymi - mówił na konferencji prasowej w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz. - To, co robi pan premier Morawiecki, pohukując, strasząc, to jest niegodne premiera, niegodne człowieka. Dzisiaj premier zwala sytuację pandemiczną na opozycję, a przypomnę, że to on, gdy było to potrzebne w kampanii wyborczej, mówił, że wygrał z pandemią - dodał Borys Budka.

Budka: Słowa premiera to akt ostatecznej hipokryzji

Na czwartkowej konferencji premier został też poproszony o komentarz do stwierdzenia, że "prywatny sektor ochrony zdrowia nie angażuje się w ratowanie życia". - Przypomnijmy sobie tylko, co opozycja proponowała w służbie zdrowia: komercjalizację. Czy służba prywatna dzisiaj, wobec której mam jak najwyższy szacunek, ratuje zdrowie i życie pacjentów COVID-19? Czy słyszymy o tym, że jakieś wielkie szpitale prywatne są otwarte i zamieniane dla pacjentów z COVID-19? Otóż nie. Tylko państwo w najtrudniejszych chwilach próby rzuciło wszystkie swoje siły i środki po to, by uratować jak najwięcej Polaków - mówił Mateusz Morawiecki.

"Jakie to przykre. Co ja mam powiedzieć naszym lekarzom, pielęgniarkom, którzy codziennie walczą o życie pacjentów covidowych" - napisała na Twitterze Anna Rulkiewicz z sieci LUX MED. "11 ataków na opozycję Mateusza Morawieckiego na godzinę. 6 lat rządów PiS. 4 miliardy na TVP zamiast na szpitale" - napisała z kolei Janina Ochojska.