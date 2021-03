Jadwiga Emilewicz wolontariuszką w punkcie szczepień. "Mówią, że jestem podobna do pani poseł"

Jak donosi gloswielkopolski.pl, była minister rozwoju od kilku tygodni angażuje się w pomoc w punkcie szczepień w Poznaniu. - To już mój piąty tydzień na MTP. Przychodzę tu od poniedziałku do czwartku, najczęściej w pierwszej części dnia od godziny 8 do 12, ale też zdarza się, że jestem od 12 do 16 - powiedziała w rozmowie z portalem Emilewicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie obostrzenia, ale zalecenia od rządu: święta w wąskim gronie i praca zdalna

Jadwiga Emilewicz wolontariuszką w poznańskim punkcie szczepień

Jedną z wolontariuszek w punkcie szczepień jest "Basia" - plakietkę z tym imieniem nosi Jadwiga Emilewicz. Posłanka powiedziała, że wolontariat jest dla niej bardzo ważny, ponieważ dzięki temu ma kontakt z obywatelami.

- Cieszę się, że mam okazję rozmawiać, ale także pomóc. W drugim dniu mojego wolontariatu pojawiło się opóźnienie w transporcie szczepionek z Warszawy. Skontaktowałam się z ministrem Dworczykiem i poprosiłam o to, by dojechały one szybciej, a osoby oczekujące na szczepienie nie musiały zbyt długo czekać - informuje.

W czwartek 25 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 34 151 nowych zakażeniach. Jest to tym samym największa liczba zachorowań od początku epidemii w Polsce. W ciągu ostatniej doby zmarło też 520 pacjentów z COVID-19.

Emilewicz: Wróblewski się troszczy, dowodzi tego wniosek w sprawie aborcji

Posłanka już wcześniej była wolontariuszką

Była wiceminister przyznała, że będąc w liceum i na studiach angażowała się w pomoc społeczną jako wolontariuszka w krakowskim Hospicjum św. Łazarza. Teraz zgłosiła się do pomocy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. - Na początku roku chciałam się zapisać na wolontariat w Warszawie, ale okazało się, że zdecydowanie lepiej zorganizowany jest ten poznański - wyjaśniła posłanka.

Kowalski chce Tuska "za kratami", Emilewicz temperuje zapał kolegi