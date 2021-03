Jakub Żulczyk oskarżony o znieważenie Dudy. Dera: To nie jest kwestia dystansu prezydenta do siebie

Portal wpolityce.pl poinformował na początku tygodnia, że jedna z warszawskich prokuratur skierowała przeciwko pisarzowi Jakubowi Żulczykowi akt oskarżenia z artykułu 135 kodeksu karnego, czyli znieważenia głowy państwa.

Pisarz oskarżony o znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy

Prokuratura poinformowała, że śledztwo zostało zainicjowane po zawiadomieniu osoby prywatnej. W ocenie prokuratury określenie "debil", użyte przez Jakuba Żulczyka we wpisie w mediach społecznościowych, jest obraźliwe i nie sposób uznać go za merytoryczną krytykę, akceptowaną w ramach konstytucyjnej wolności wypowiedzi.

Ziobro o sprawie Żulczyka: Proszę nie mieć pretensji do prokuratora

Według paragrafu 2 artykułu 135 kodeksu karnego, kto publicznie znieważa prezydenta, podlega karze do 3 lat pozbawienia wolności.

Andrzej Dera: Szacunek do prezydenta jest potrzebny

- To nie pan prezydent wnioskował o to, żeby ścigać tę osobę, tylko jest to przestępstwo opisane w polskim Kodeksie karnym. Działania organów państwa są działaniami z urzędu. Zostawmy to organom ścigania i sądowi, czy i jak doszło do popełnienia tego przestępstwa - skomentował w TVN24 sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.

Prezydencki minister stwierdził, że "jesteśmy w trudnych czasach, jest potrzebny szacunek do drugich osób, w szczególności szacunek do wybranego w sposób demokratyczny prezydenta naszego kraju".

Jakub Żulczyk oskarżony o znieważenie Andrzeja Dudy

- Te same środowiska, które z jednej strony mówią o jakimś języku nienawiści, podają jakieś przykłady takich czy innych zachowań innych osób, same używają języka, który nie powinien mieć miejsca - skomentował.

- Nie wiem, czym się ten pan chlubił, nazywając w ten sposób prezydenta. Można się z prezydentem zgadzać lub nie zgadzać, ale powinno się szanować. Takie zachowania są wymagane przez wszystkich i powinny być akceptowane przez wszystkich - ocenił. Podkreślił, że "to nie jest kwestia dystansu pana prezydenta do siebie, tylko zapisów w Kodeksie karnym, który obowiązuje wszystkich".