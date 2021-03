Lewica pyta, dlaczego fundacja związana z Rydzykiem może otrzymywać 1 proc. Jest odpowiedź Glińskiego

Chodzi o interpelację "w sprawie nieetycznych działań Tadeusza Rydzyka i fundacji Nasza Przyszłość", której autorem jest poseł Lewicy Maciej Kopiec. Pod interpelacją podpisy złożyli także m.in. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Monika Falej, Joanna Scheuring-Wielgus, Anita Sowińska czy Krzysztof Śmiszek.

Lewica pyta o 1 proc. z podatku dla fundacji Nasza Przyszłość

"Wraz z początkiem nowego roku Tadeusz Rydzyk ruszył z akcją, dzięki której jak największa część środków z 1 proc. podatku ma trafić na powiązaną z nim fundację 'Nasza Przyszłość'. W komunikacie zamieszczonym na stronie Radia Maryja zasugerował, że może nam to pomóc trafić do nieba na Sądzie Ostatecznym" - czytamy w piśmie skierowanym do premiera.

Dalej posłowie i posłanki piszą, że "przekazywanie 1 proc. to proces mający na celu wspieranie organizacji, które robią rzeczy pożyteczne dla społeczeństwa: walczą z bezdomnością, stoją na straży praw człowieka, niosą realną pomoc". "Co roku przekazujemy na nie łącznie setki milionów złotych. Fundacja Nasza Przyszłość zajmowała się m.in. handlem w internetowym sklepie Splendor24.pl, który sprzedawał relikwie, pomimo że było to zakazane od stuleci przez Watykan. W jej ofercie znalazła się choćby 'Chusteczka z relikwiami św. Jana Pawła II'. Fundacja Nasza Przyszłość w 2018 r. zanotowała 4,3 mln zł wpływów z 1 proc. podatków, w 2019 r. 4,5 mln zł, a w 2020 r. było to już 4,9 mln zł wpływów" - czytamy.

"Wg Tadeusza Rydzyka dotychczasowe wpłaty powędrowały na bezpłatne egzemplarze książki 'Kształcenia charakteru' z 1946 r., która odbiega od wszystkiego czego uczy się współcześnie o seksualności. Aby walczyć z pokusami 'erotyzmu', książka zaleca unikania spotkań sam na sam, miękkiej pościeli, spacerów na osobności, sentymentalnych rozmów, wizyt na plażach mieszanych (damsko-męskich) oraz lekarzy prawiących o szkodliwych skutkach wstrzemięźliwości seksualnej. Podobnych porad dotyczących sfery seksualnej jest tam znacznie, znacznie więcej" - piszą parlamentarzyści.

Piotr Gliński: Działa na podstawie i w granicach prawa

Dalej, na podstawie opublikowanych przez Watchdog Polska danych, zwrócono uwagę na przepływ pieniędzy między fundacją Nasza Przyszłość a Lux Veritatis o. Tadeusza Rydzyka.

W interpelacji pytano szefa rządu m.in. o to, "czy organizacja, która propaguje niezgodne z powszechną wiedzą naukową tezy, a tym samym dezinformuje społeczeństwo oraz tworzy potencjalne zagrożenie dla zdrowia dzieci, powinna mieć status organizacji pożytku publicznego?". Pytano też o kontrole prowadzone przez rząd.

Na interpelację odpowiedział wicepremier Piotr Gliński, przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego i szef MKDNiS. Onet zwraca uwagę, że to jego resort przekazał najwięcej pieniędzy na działalność redemptorystów.

Gliński przekonuje w odpowiedzi, że zgodnie z prawem fundacja może prowadzić działalność gospodarczą i wspierać inne podmioty. Minister podkreśla, że status organizacji pożytku publicznego fundacja uzyskała w 2014 r. Z odpowiedzi wynika, że podmiot zamieszczał sprawozdania finansowe i merytoryczne. "Wobec powyższego należy uznać, że Fundacja Nasza Przyszłość działa na podstawie i w granicach prawa, spełnia również wymagania uprawniające ją do otrzymywania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych. Działania Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego muszą mieścić się natomiast w zakresie przyznanych mu ustawowo uprawnień" - czytamy.