W poniedziałek Jakub Żulczyk poinformował o sprawie, którą wytoczyła mu warszawska prokuratura. "Dowiedziałem się właśnie, że Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Północ skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa akt oskarżenia przeciwko mnie z artykułu 135 Kodeksu karnego, czyli znieważenia głowy Państwa" - podkreślił pisarz. Jak dodał, "idzie o wpis na Facebooku nt. wyborów w USA, w którym to, napisałem, cytuję: 'Andrzej Duda jest debilem'".

Spychalski o sprawie Żulczyka: Prezydent apeluje o szacunek

Cimoszewicz o oskarżeniu Żulczyka: Całkowicie odwrotny skutek, cały świat się dowiedział

O to, czy jest to sprawa dla prokuratury i sądu, został zapytany w "Faktach po Faktach" w TVN 24 były premier Włodzimierz Cimoszewicz. - Teoretycznie są do tego podstawy prawne, ale warto sobie uzmysłowić ten fakt, że tego typu oskarżenia są coraz bardziej absurdalne we współczesnym świecie i przynoszą często całkowicie odwrotny skutek. Dzisiaj BBC nadała informację na ten temat, więc ta informacja ma już wymiar światowy i cały świat dowiedział się, że w Polsce oskarżono pisarza, który nazwał prezydenta po angielsku "moron", czyli jakby po naszemu "baran" - powiedział polityk. Dodał, że jest "trochę jak w przypadku IPN, kiedy nagłośniono na cały świat termin 'polskie obozy koncentracyjne'", ponieważ prokuratura "zrobiła prezent panu Dudzie".

- Oni musieliby udowodnić w sądzie, że ten pisarz miał zamiar zniesławić Andrzeja Dudę i będzie im trudno to udowodnić, dlatego że on musiałby chcieć rzeczywiście stwierdzić, że Duda jest, przepraszam, będę cytować, "debilem". On na pewno nie jest przekonany o tym, że Duda jest debilem. Może różnie myśleć o jego kondycji intelektualnej, ale na pewno o tym nie jest przekonany. On po prostu wyrażał pewne swoje emocje - stwierdził Włodzimierz Cimoszewicz. Dodał, że ma nadzieję, że Jakub Żulczyk trafi na "przyzwoitego sędziego", który "ma odwagę bronić swojej niezawisłości".

"W Ameryce pół wieku temu za spalenie flagi szło się do więzienia, a dziś uważa się, że to się mieści w granicach wolności wypowiedzi"

Były premier został również zapytany o sprawę Roberta Frycza, twórcę strony Antykomor.pl, który w 2012 roku został skazany za znieważenie prezydenta Bronisława Komorowskiego. "Antykomor został skazany wyłącznie za znieważenie BK. Mamy dyktaturę 'nadludzi' z PO. Wstyd za w.s." - napisał wówczas Andrzej Duda.

- Mnie się wydaje, że to prawo jest nadużywane. Lepiej, żeby tych regulacji w ogóle w naszych przepisach nie było. Niestety Polska nie jest aż tak bardzo liberalna, gdy chodzi o podejście do wolności prasy, wolności wypowiedzi jak szereg innych krajów, w tym USA. Zresztą wszędzie to podlegało pewnej ewolucji. W Ameryce pół wieku temu za spalenie flagi szło się do więzienia, a dziś uważa się, że to się mieści w granicach wolności wypowiedzi. My nie mamy niestety tego systemu, żeby sądy przez precedensowe wyroki zmieniały de facto prawo, więc powinien się tym zająć parlament, tylko pewnie nie w tak podzielonej politycznie Polsce - podkreślił Cimoszewicz.

Przypomnijmy, że do sprawy portalu Antykomor.pl odnosili się w 2012 roku politycy Prawa i Sprawiedliwości. - PiS złoży we wrześniu projekt zmian ustawowych znoszący art. 212 i 135 Kodeksu karnego, które przewidują m.in. karę pozbawienia wolności za zniesławienie i karę za znieważenie prezydenta - poinformował w 2012 roku Polską Agencję Prasową ówczesny szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. - Jestem zdecydowanym zwolennikiem zniesienia tego artykułu [art. 135 Kodeksu karnego - przyp. red.]. Złożymy taki wniosek na początek nowego sezonu politycznego - mówił z kolei Jarosław Kaczyński.

