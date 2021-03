Watchdog Polska składa zawiadomienie do prokuratury ws. nieujawnienia wydatków Wiosny Biedronia

W marcu 2019 roku organizacja Watchdog Polska wysłała do partii politycznych pytania dotyczące wyciągów z kont bankowych i wydatków. Jak podkreśla, Wiosna wezwała ją do do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego, uznając, że wnioskuje o informację przetworzoną, czyli taką, której nie ma i musi dopiero wytworzyć. "Partia (...) zapowiedziała również, że za udostępnienie danych zażąda opłaty. Nie odpowiedzieliśmy na wezwanie, stojąc na stanowisku, że wnioskujemy o informację publiczną prostą, bo wyciąg z konta bankowego nie wymaga przetworzenia, chyba że partia zamierzała stworzyć od nowa historię swojego konta." - tłumaczy Watchdog Polska.

REKLAMA

Jak dodaje organizacja, w maju 2019 roku otrzymała część danych, o które wnioskowała. Udzielenia pozostałych informacji odmówiono z uwagi na RODO. "Odmowa udostępnienia informacji powinna być, jak każda decyzja administracyjna, podpisana, tradycyjnie bądź elektronicznie, w przeciwnym razie jest nieważna. Tymczasem Wiosna swoją odmowę przesłała mailowo bez koniecznych podpisów. Stowarzyszenie zostało zmuszone do aż dwukrotnego - 13 czerwca i 16 lipca, wezwania partii do przesłania decyzji odmownej w odpowiedniej formie. Wreszcie, 22 lipca ten dzień nadszedł i Sieć Obywatelska Watchdog Polska, nie zgadzając się z decyzją o nieudostępnieniu części wnioskowanych danych, mogła złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. I tu zaczynają się schody" - informuje organizacja.

"Wiosna… skargę zgubiła"

Watchdog Polska podkreśla, że jeśli wysyła skargę na decyzję czy bezczynność jakiejś instytucji, robi to za jej pośrednictwem, ponieważ musi ona załączyć wymagane dokumenty, w tym odpowiedź.

Wiosna tego nie zrobiła, choć długo liczyliśmy na to, że skarga wreszcie trafi do sądu. W końcu, 28 stycznia 2020 roku, wysłaliśmy do partii pismo z zapytaniem, czy przekazali tę skargę. Wówczas okazało się, że Wiosna… skargę zgubiła

- czytamy w komunikacie organizacji. Jak wskazano, skarga została wysłana jeszcze raz, jednak wciąż nie trafiła do sądu.

"Byliśmy cierpliwi, ale w tej sytuacji, po półtora roku czekania na działania ze strony partii, nie pozostało nam nic innego, jak złożenie zawiadomienia z art. art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej, co dziś zrobiliśmy" - podsumowuje Sieć Obywatelska Watchdog Polska.

Po przekazaniu przez organizację informacji o złożeniu wniosku do prokuratury przedstawiciele Wiosny nie odnieśli się do sprawy.