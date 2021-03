Prokuratura chce odebrać immunitet Grodzkiemu. Arłukowicz: Polityczna akcja

Zobacz wideo Bartosz Arłukowicz był gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl (23.03)

O tym, że Prokuratura Regionalna w Szczecinie złożyła wniosek do Senatu o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka izby Tomasza Grodzkiego, pisaliśmy w poniedziałek 22 marca. Sprawa dotyczy podejrzenia przyjęcia korzyści majątkowych od pacjentów lub ich bliskich w czasie, gdy Grodzki był dyrektorem szpitala w Szczecinie oraz ordynatorem oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej. Prokuratura chce przedstawić marszałkowi cztery zarzuty. Sprawę skomentował Bartosz Arłukowicz, który był gościem Gazety.pl.

REKLAMA

- Ta sytuacja w soczewce pokazuje nasze państwo. Mamy Obajtka, który nie wiadomo jak, nie wiadomo z kim, nie wiadomo, za jakie pieniądze i skąd je wziął [...] buduje pałace, wille, których nie możemy się już doliczyć. Media codziennie donoszą o nowych wątkach, prokuratura czy ministerstwo sprawiedliwości składa poprawki do ustawy umożliwiającej umorzenie spraw dotyczących Obajtka i z drugiej strony w tym samym czasie prokuratura ściga i składa wnioski dotyczące profesora Grodzkiego - mówił Arłukowicz.

Polityk stwierdził, że to, co dzieje się wokół marszałka wyższej izby parlamentu, to "polityczna akcja, mająca na celu zmniejszenie czy zburzenie większości w Senacie".

- Będę trzymał kciuki za to, żeby Senat został tym miejscem, w którym resztki demokracji będą walczyły o całość demokracji - podsumował.

Bartosz Arłukowicz: Rząd popełnił krytyczny błąd w walce z pandemią

Arłukowicz o ruchu Trzaskowskiego: Jesteśmy uwięzieni pandemią, polityka jest inna

Bartosz Arłukowicz skomentował także głośny wywiad Borysa Budki, przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, dotyczący Ruchu Wspólna Polska. Polityk stwierdził, że Rafał Trzaskowski wystartował w trudnej sytuacji pandemicznej i politycznej, ale wciąż pracuje nad ruchem.

- Jesteśmy uwięzieni pandemią i to powoduje, że polityka jest inna. Nie możemy dzisiaj wyjść na ulice i porozmawiać z ludźmi - wyjaśnił.

Polityk nie zgodził się ze stwierdzeniem, że w Platformie Obywatelskiej trwa wewnętrzna wojna. Arłukowicz uważa, że walki i spory merytoryczne to sedno demokracji. - Jaką partią polityczną jest PiS, w której wiadomo, że Jarosław Kaczyński rządził, rządzi i rządzić będzie? - dodał.

Arłukowicz o epidemii: To jest abdykacja rządu i ministra zdrowia

Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił też o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Wskazał, że przez ostatni rok nie wzmocniono sanepidu, nie przygotowano systemu śledztw epidemiologicznych i nie opracowano systemu doszkalania lekarzy innych specjalności do obsługi respiratorów i leczenia tlenem. - Mamy ministra, który bezemocjonalnym tonem podaje wyniki z tabelek. To nie są żadne tabelki - to są śmierci ludzi, naszych sąsiadów, rodzin, bliskich - stwierdził.

Bartosz Arłukowicz domagał się, aby podjęto decyzję o odstąpieniu od egzaminów ustnych lekarzy, którzy się obecnie specjalizują oraz odwołano wojewodę mazowieckiego Konstantego Radziwiłła w związku z podjętą przez niego decyzją o poszerzeniu bazy łóżek "cowidowych" w Instytucie Chorób Płuc i Gruźlicy. - Decyzja [...], która skutkuje tym, że są odwoływane operacje, zabiegi chirurgiczne ludzi chorujących na raka płuc na całym Mazowszu jest skandaliczna - powiedział Arłukowicz.

To wszystko leży. To wszystko upadło. To jest abdykacja rządu i ministra zdrowia

- podsumował Bartosz Arłukowicz.

Szczepionka AstraZeneca. Szczepić się czy nie? Bartosz Arłukowicz radzi