Scheuring-Wielgus o przejściu Pawłowskiej do Porozumienia: Dla nas to był szok. Oszukała swoich wyborców

- W sumie to się cieszę, że pani Pawłowskiej z nami nie ma. Jeżeli uda nam się w tym momencie, kiedy budujemy Nową Lewicę, oddzielić ziarna od plew, to ja się bardzo cieszę - mówiła we wtorek w TVN24 posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus. W niedzielę posłanka Wiosny Monika Pawłowska poinformowała o przejściu do Porozumienia Jarosława Gowina.

