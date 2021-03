Müller twierdzi, że protest rezydentów łamie prawo. "Jak można iść na chorobowe nie będąc chorym?"

- Jak można iść na zwolnienie chorobowe nie będąc chorym? To zaprzeczenie wykonywanego zawodu i łamanie prawa. Podejmowanie takich działań w okresie pandemii to narażanie życia i zdrowia obywateli - powiedział w Radiu Zet rzecznik rządu Piotr Müller, odnosząc się do protestu, który w poniedziałek rozpoczęli lekarze rezydenci. Młodzi medycy są rozgoryczeni decyzją resortu zdrowia, który - mimo wielu apeli - nie odwołał części ustnej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

3 Fot. Porozumienie Rezydentów / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl