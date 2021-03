Sędzia podtrzymała decyzję prokuratury o umorzeniu sprawy Obajtka. Do mediów trafiło uzasadnienie sądu

Daniel Obajtek w 2013 roku został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze. Postawiono mu zarzut współdziałania ze zorganizowaną grupą przestępczą. Na jej czele, o czym pisze poniedziałkowa "Gazeta Wyborcza", stał Maciej C., ps. "Prezes". Chodziło o podejrzenie wyłudzenia ok. 1,5 mln zł z firmy Elektroplast oraz przyjęcie łapówki od "Prezesa" za ustawienie przetargu. Wójtowi Pcimia groziło do 10 lat więzienia. Obajtek w odpowiedzi na artykuł "Wyborczej" nazwał zeznania "Prezesa" "konfabulacjami gangstera".

Wycofanie aktu oskarżenia przeciwko Danielowi Obajtkowi

Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim skierowała przeciwko Obajtkowi akt oskarżenia, ale proces nie rozpoczął się przez dwa lata. Po dojściu do władzy PiS w 2015 roku, śledztwo zostało przekazane prokuraturze w Piotrkowie Trybunalskim. W 2016 roku prokuratura wycofała akt oskarżenia. Na taki ruch pozwoliła zmiana w przepisach, którą przeforsowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Zażalenie w tej sprawie złożył pełnomocnik Elektroplastu, sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie.

"Prokurator w sposób skrupulatny, wnikliwy i rzetelny przeprowadził postępowanie"

Jak podaje Onet, w 2017 roku sędzia Katarzyna Wysokińska-Walenciak podtrzymała decyzję prokuratury dotyczącą umorzenia sprawy Daniela Obajtka. Portal cytuje fragmenty uzasadnienia tej decyzji. Sędzia bardzo pochlebnie odniosła się do działań prokuratorów. "Prokurator w sposób skrupulatny, wnikliwy i rzetelny przeprowadził przedmiotowe postępowanie dowodowe, dokonując w oparciu o całokształt zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, obszernej, wnikliwej i szczegółowej, a niekiedy wręcz drobiazgowej jego analizy i oceny, do której sąd w całości przychyla się" - czytamy w cytowanym przez Onet uzasadnieniu. Sędzia, jak pisze portal, przyznała rację prokuratorom, którzy uznali zeznania świadków za "niestałe, niespójne i niekonsekwentne".

"GW": Agentka CBA kontrolowała Obajtka, a dzisiaj pracuje w Orlenie. Pełnomocnik zaprzecza

Portal zwraca uwagę, że sędzia nie wyjaśnia, dlaczego wcześniej śledczy uznali zeznania za wiarygodne. Sędzia krytycznie odniosła się do zażalenia pełnomocnika Elektroplastu.

Jak podaje Onet, kariera sędzi Wysokińskiej-Walenciak niedługo po wydaniu tego postanowienia nabrała tempa. Miesiąc później Zbigniew Ziobro powołał nowe władze Sądu Okręgowego w Krakowie. Sędzię Beatę Morawiec zastąpiła Dagmara Pawełczyk-Woicka, znajoma ministra sprawiedliwości. Jej zastępczynią została Wysokińska-Walenciak. W 2020 roku sędzia awansowała na wiceprezeskę Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

