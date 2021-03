Porozumienie Jarosława Gowina wystawiło własnego kandydata na prezydenta Rzeszowa - jak poinformowano na konferencji prasowej, to rzeszowski radny PiS, Waldemar Kotula. - Najbliższe dni to będzie czas rejestracji komitetu. Będziemy także prezentować nasz program wyborczy - powiedział polityk w rozmowie z dziennikarzami. To trzeci kandydat Zjednoczonej Prawicy na to stanowisko.

