Minister twierdził, że dzieci ze wsi są zaradniejsze od tych z miasta. Na jakiej podstawie? Na żadnej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda na początku lutego stwierdził w TVP Info, że "konieczne jest budowanie świadomości społecznej na temat rangi zawodu rolnika". - Warto powiedzieć, że mleko nie bierze się z kartonu, jak wiele młodych ludzi w miastach do dzisiaj uważa. To pokolenie dobrobytu, tak często wychowywane bez wartości, jest coraz słabsze i pokazała to pandemia. Tu wygrywa wieś - powiedział.

Minister o mieszkańcach miast: Pokolenie dobrobytu jest coraz słabsze

Dzieci w rodzinach rolniczych uczone są pracy, odpowiedzialności, obowiązkowości, są, można powiedzieć, dużo bardziej odporne na stres, dużo bardziej zaradne i są zdrowsze. Efekt jest taki, że to właśnie one będą kiedyś tymi najbardziej pożądanymi kandydatami na rynku pracy

- przekonywał Puda.

Ministerstwo Rolnictwa o słowach Pudy: To jego przekonania

Portal NaTemat.pl zapytał resort rolnictwa o to, na podstawie jakich danych minister wysnuł takie wnioski. Ministerstwo przesłało odpowiedź po półtora miesiąca. Jak się okazało, słowa ministra Grzegorza Pudy "wynikały z jego przekonań w tym obszarze".

Tym samym resort nie przedstawił żadnych badań ani analiz, które potwierdzałyby prawdziwość słów polityka.