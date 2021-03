Prezentacja "Nowego Ładu" przełożona. Potwierdził to wicerzecznik PiS

- Ze względu na sytuację epidemiczną zdecydowaliśmy o przełożeniu prezentacji "Nowego Ładu, która miała odbyć się w najbliższą sobotę - powiedziała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Jako pierwsze informację o zmianie rządowych planów podały Wirtualna Polska oraz dziennik "Rzeczpospolita".

- Teraz absolutnie wszystkie działania najważniejszych osób w państwie są i będą nastawione na walkę z pandemią i III falą koronawirusa - stwierdził w rozmowie z "Rz" ważny polityk PiS.

"Nowy Ład". Prezentacja rządowego programu została przełożona. Oficjalnie z powodu epidemii

Jak poinformowała WP, decyzja o przesunięciu terminu prezentacji "Nowego Ładu" została podjęta w ostatniej chwili - jeszcze w środę politycy partii rządzącej przekonywali, że sobotni termin jest niezagrożony.

Założenia "Nowego Ładu" mamy poznać po świętach wielkanocnych, ale dokładna data nie jest jeszcze znana. Jak ustalił Marcin Makowski, dziennikarz WP, o przełożeniu inauguracji "Nowego Ładu" zadecydował osobiście prezes PiS Jarosław Kaczyński po konsultacji z premierem Mateuszem Morawieckim.

Według źródeł portalu, na taki krok kierownictwo PiS zdecydowało się nie tylko z powodu sytuacji epidemicznej, ale również w wyniku ostatnich publikacji medialnych na temat prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka.

Rządowe spotkanie na szczycie. Na "Nowym ładzie" mają zyskać biedniejsi

"Od kilku dni w KPRM [Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - red.] panuje atmosfera przygnębienia, nikt nie potrafi powstrzymać ataków na prezesa Orlenu. Nawet w Prawie i Sprawiedliwości przestają wierzyć, że uda się go obronić" - pisze Makowski.

PiS ogłosiło 10 głównych haseł "Nowego Ładu"

W minioną sobotę Prawo i Sprawiedliwość zdążyło opublikować spot promujący "Nowy Ład". Pojawili się w nim wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz szef rządu Mateusz Morawiecki.

"Polski Nowy Ład" to rządowy plan, który został zapowiedziany pod koniec stycznia. Jak zapowiedział PiS, będzie się składał z dziesięciu obszarów, są to: Plan na zdrowie, Uczciwa praca-godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia-czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Kaczyński zadeklarował w spocie, że program "pozwoli Polsce rozwijać się jeszcze szybciej, a Polakom zapewni dobrze płatne miejsca pracy".

- Przez ostatnie lata udowodniliśmy, że mamy dobry plan dla Polski i potrafimy go skutecznie realizować. Dotrzymujemy słowa - mówił Kaczyński.

Portal OKO.press informował nieoficjalnie, że wśród najważniejszych założeń programu PiS na następne lata znalazły się: wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, emerytury do 2,5 tys. zł bez podatku oraz świadczenie w rodzaju "500 Plus" dla młodych.

Spot z Kaczyńskim i Morawieckim. PiS ogłosił 10 głównych haseł Nowego Ładu