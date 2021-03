Konieczny o sytuacji w szpitalu: Rozmowy z chirurgami czasem przypominają nagrania prezesa Orlenu

Konieczny o trzeciej fali wirusa: Sytuacja jest bardzo niestabilna

Podczas środowej konferencji prasowej minister zdrowia zapowiedział wprowadzenie dodatkowych obostrzeń na terenie całego kraju. - Trzecia fala przyspiesza i musimy podjąć zdecydowane kroki - mówił Adam Niedzielski. W Porannej rozmowie Gazeta.pl o rozwój epidemii w Polsce pytany był Wojciech Konieczny, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie i senator Lewicy.

- Dzisiaj jest taka sytuacja, z którą się pierwszy raz spotykam. Do tej pory przewidywałem tę epidemię. Tak mniej więcej się spodziewałem czegoś, co następowało. Dzisiaj nie umiem powiedzieć, czy za tydzień nie będzie 35-40 tysięcy zachorowań. Sytuacja w tej chwili jest bardzo niestabilna, tak bym to określił. Widać, że brytyjska odmiana wirusa jest bardziej zakaźna i rzeczywiście w krótkim czasie przybywa pacjentów w dużej ilości. Nie wiem, kiedy się to zatrzyma - mówił gość programu. Jak przyznał, do jego szpitala trafiają coraz młodsi pacjenci, gdyż seniorzy w dużej mierze nabyli już odporność dzięki szczepieniom.

Gdyby nie było szczepień, to bylibyśmy już w sytuacji takiej, jaką widzieliśmy w Lombardii

- przekonywał senator Lewicy.

Konieczny: Pacjenci niecovidowi często trafiają do szpitala, gdy na pomoc jest za późno

W ocenie gościa Porannej rozmowy Gazeta.pl w obecnej sytuacji za mało uwagi zwraca się na los pacjentów niecovidowych.

- Jeżeli całą służbę zdrowia przekierujemy na walkę z epidemią, to oczywiście z tą epidemią będziemy walczyć, tak jak walczy się w innych krajach. Tylko w innych krajach nie jest tak, że pacjenci odbijają się od SOR-u - mówił Wojciech Konieczny, przytaczając przykład ze swojej placówki.

W zeszłym roku na SOR-ze zmarły u nas 153 osoby. W poprzednim roku 98, a w jeszcze poprzednim 100. Nadmiar zgonów wystąpił w ostatnich trzech miesiącach roku, tak to wygląda. Taka jest statystyka. Pacjenci trafiają w tak ciężkich stanach. Nie działa tak jak powinna ambulatoryjna opieka zdrowotna, nie działa diagnostyka szpitalna. Nie działa przyjmowanie tych pacjentów, kiedy są w lżejszych stanach, kiedy pomoc jest łatwiejsza. Trafiają dopiero w tych stanach już naprawdę ciężkich, gdy często na pomoc jest za późno

- mówił dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

NFZ zaleca ograniczenie planowych zabiegów. „Rozmowy z chirurgami przypominają nagrania prezesa Orlenu”

8 marca opublikowane zostało zalecenie Narodowego Funduszu Zdrowia, aby świadczenia wykonywane planowo zostały ograniczone do niezbędnego minimum lub czasowo zawieszone. Wojciech Konieczny przekazał, że chirurdzy w jego szpitalu nie przyjmują tych rekomendacji ze zrozumieniem.

- Co do zabiegów, chirurdzy po prostu nie chcą przestrzegać tych obostrzeń. Oni mówią, że już nie mogą. Odwoływali operacje w zeszłym roku raz, potem drugi raz, teraz trzeci raz. Po prostu przychodzą i mówią: „On będzie miał raka. Przecież ja go muszę zoperować dzisiaj. Nie będę już z tym czekał” – mówił gość programu. Wyjaśnił, że obecnie nie mogą być wykonywane operacje, które stanowią zbyt duże ryzyko dla zdrowia pacjentów, gdyż w sytuacji kryzysowej zabrakłoby dla nich miejsca na OIOM-ie.

- Nasz OIOM jest przekształcony w OIOM covidowy od października i w związku z tym nie mamy miejsc OIOM-owych. Wiadomo, że duże operacje wiążą się z ryzykiem, że można trafić po nich na OIOM, jeżeli coś się nie uda, czy po prostu stan będzie gorszy, niż się tego spodziewano przed operacją. I w związku z tym się trochę wstrzymuje te najtrudniejsze, największe operacje, po prostu wiedząc o tym, że anestezjolodzy nie mogą zapewnić takiej pełnej opieki. To od kilku miesięcy się dzieje – tłumaczył Konieczny.

Pacjenci są w jakiś sposób selekcjonowani. Dobierani ci, którzy już naprawdę nie mogą czekać. Ale proszę mi wierzyć, że czasami rozmowy z chirurgami na ten temat przypominają swoim językiem te nagrania prezesa Orlenu. Taka łacina mniej więcej w nich jest, nie ta książkowa, bo po prostu już są wkurzenia na całą tą sytuację i oni nie chcą tracić pacjentów

- zakończył gość programu.