Media: Prywatne loty Andrzeja Dudy miały kosztować podatników nawet 700 tys. zł. A to nie wszystko

Dziennikarze magazynu "Polityka" prześledzili loty Andrzeja Dudy, które zgodnie z ustawą o lotach najważniejszych osób w kraju (obowiązuje od kwietnia 2020 roku) są realizowane w ramach "misji oficjalnej" i zostają zapisane w rejestrze KPRM. Tygodnik otrzymał wykaz lotów, mających miejsce od maja 2020 roku do końca lutego 2021 roku. Przez ten czas - 10 miesięcy - głowa państwa latała rządowymi samolotami 67 razy, z czego 24 loty odbyły się do 12 lipca 2020 roku - do dnia II tury wyborów prezydenckich.

"Polityka" nałożyła kalendarz lotów Andrzeja Dudy na jego aktywność na Twitterze. Okazało się, że większość lotów odbyła się w ramach kampanii prezydenckiej. 26 marca prezydent poleciał z Warszawy do Krakowa w celach prywatnych - aby złożyć życzenie na Dzień Matki. "Uff. I ja dotarłem z życzeniami osobiście. Zaskoczenie, radość i uśmiech Mamy. Bezcenne" - pisał wówczas na Twitterze Andrzej Duda.

Andrzej Duda najczęściej leciał nad morze

Po kampanii wyborczej Andrzej Duda wypoczywał nad Bałtykiem w swojej rezydencji w Juracie. Prezydent wyleciał z Warszawy 15 lipca i przez miesiąc rządowy śmigłowiec do transportu VIP-ów, na którego pokładzie może znaleźć się osiem osób, leciał do Juraty cztery razy. Najdłuższy pobyt Dudy w Juracie trwał dwa tygodnie, z wyjątkiem jednego dnia pracy - 26 sierpnia, kiedy pojawił się w stolicy, aby wręczyć powołania nowym ministrom. Nad morze wrócił jeszcze tego samego dnia, a urokami polskiego morza cieszył się do 1 września.

Po wakacjach prezydent najczęściej odwiedzał swoje rodzinne miasto. "Odreagowuje tydzień w pałacu"

Od 16 października 2020 r. do 21 lutego 2021 r. prezydent odbył 27 lotów. 20 z nich to były loty ze stolic do Krakowa. Zazwyczaj samolotem Embraer 175. Podróż prezydenta trwa niecałą godzinę i kosztuje około 35 tys. zł. W ciągu czterech miesięcy loty prezydenta na weekendowe podróże do Krakowa kosztowały podatników ok. 700 tys. zł. "W Krakowie ma grono znajomych, spotyka się z nimi, odreagowuje tydzień w pałacu" - wyjaśniła osoba z otoczenia Andrzeja Dudy w rozmowie z "Polityką".

"Polityka" zebrała ostatnie loty prezydenta, ale nie są to pierwsze informacje na temat lotów Andrzeja Dudy. Głośnym echem odbił się wykaz lotów polityków PiS, który obejmował okres od listopada 2015 r. do sierpnia 2019 r. Korzystali oni z lotów o statusie HEAD 1643 razy. Z czego aż 642 loty to były podróże Andrzeja Dudy. Prezydent także wtedy odbywał loty do swojej rezydencji w Juracie. - Prezydent latem lubi siedzieć w Juracie. Nieraz przylatywał do Warszawy na krótko, gdy miał jakieś oficjalne obowiązki i wracał szybko nad morze - powiedział wówczas funkcjonariusz służby odpowiedzialny za zabezpieczanie lotów najważniejszych osób w państwie. Andrzej Duda latał również z innymi politykami PiS m.in. Beatą Szydło do Krakowa w dni, gdy odbywały się miesięcznice.