Kolejna nieruchomość Daniela Obajtka. Onet: Kupił wielki teren nad mazurskim jeziorem

Onet dowiedział się, że teren na Mazurach Daniel Obajtek kupił na przełomie 2019 i 2020 roku. "To w sumie trzy położone obok siebie działki tuż nad jeziorem Szymon na Mazurach. Można stąd dość szybko przepłynąć łódką aż do Giżycka" - pisze portal. Działki zakupione przez prezesa Orlenu mają łączną powierzchnię prawie 5,5 hektara. Są one oznaczone jako łąki trwałe, ale, jak podkreśla Onet, nie oznacza to, że nie można na nich budować. Jednak mazurski teren nie jest na razie zabudowany.

Z ustaleń portalu, który dotarł do oferty sprzedaży z 2018 roku, wynika, że linia brzegowa działek, które kupił Obajtek ma ponad 125 metrów długości. Jaka cena widnieje na ogłoszeniu? 650 tysięcy złotych. Nie wiadomo jednak, czy tyle zapłacił za nie prezes Orlenu.

CBA rozpoczęło kontrolę

Wszczęto postępowanie analityczno-informacyjne, które ma zbadać, czy zarzuty pod adresem Daniela Obajtka są prawdziwe. We wtorek CBA otrzymało wniosek od pełnomocnika prezesa Orlenu w sprawie kontroli majątku oraz oświadczeń majątkowych Obajtka.

Przypomnijmy, że "Gazeta Wyborcza" ujawniła taśmy Obajtka, które - jej zdaniem - mają być dowodem, że jako wójt Pcimia "z tylnego siedzenia" wydawał polecenia pracownikowi prywatnej firmy, co jest niezgodne z prawem. Następnie pojawiły się kolejne informacje dotyczące licznych nieruchomości należących do prezesa Orlenu lub jego rodziny i nadzwyczajnej zniżki, którą Obajtek otrzymał od dewelopera przy zakupie warszawskiego apartamentu. Dziennikarze, a także politycy KO wytropili również, że firmy związane z Obajtkiem lub jego rodziną, miały dostać ok. 90 mln zł dotacji z państwowych instytucji. Więcej na ten temat można przeczytać w poniższych artykułach: