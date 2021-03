Solidarna Polska złożyła projekt ws. hospicjów perinatalnych. Cel? "By nie pogłębiać trudnej sytuacji kobiet"

Zobacz wideo Piekło kobiet. „Jeżeli chodzi o aborcję, to jesteśmy pod ścianą”

Solidarna Polska złożyła w środę 17 marca projekt, którego celem jest "pomoc osobom, które znalazły się w dramatycznej sytuacji" dotyczącej ciężkich i nieuleczalnych wad płodu. Zgodnie z zapowiedziami posłów, lekarz miałby obowiązek informować rodziców, że istnieją takie instytucje jak hospicja perinatalne. Wnioskodawcą projektu jest poseł Mariusz Gosek.

"Pomoc osobom, które znalazły się w dramatycznej sytuacji"

- Chodzi o prawo, a nie o obowiązek korzystania z takich miejsc - zapowiedział w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Polityk zaznaczył, że wnioskodawcom zależy na tym, by "kobieta rodziła w godnych dla niej warunkach" i by nie pogłębiać "bardzo trudnej sytuacji dla psychiki kobiety". Michał Wójcik zauważył, że nie może być sytuacji, by kobiety oczekujące na poród dziecka z wadą letalną przebywały na tej samej sali co kobiety, które będą rodzić zdrowie dzieci.

W październiku 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że aborcja z powodu prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu - jest niezgodna z konstytucją. Wyrok został opublikowany w styczniu 2021 roku i tym samym wszedł w życie. Od tego momentu w Polsce dozwolone jest przerywanie ciąży tylko w dwóch przypadkach:

gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej (bez ograniczeń ze względu na wiek płodu);

gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (do 12 tygodni od początku ciąży).

